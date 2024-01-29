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الإثنين 29 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

ضمن مشاركتها للمرة الأولى

“مصر تقرأ” مبادرة للمكتبات المتنقلة بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

بوابة الوفد الإلكترونية

“مصر تقرأ” .. أعلنت  "المكتبات المتنقلة"، التابعة لمكتبات مصر العامة إطلاق مبادرة "مصر تقرأ" ضمن مشاركتها للمرة الأولى في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، الى جانب مجموعة من الفعاليات لتعريف الجمهور بما تقدمه من أنشطة متنوعة تؤكد دورها الثقافي والمعرفي.

“مصر تقرأ” .. المبادرة تهدف لتشجيع النشء والكبار على القراءة، من خلال أنشطة من داخل المكتبة المتنقلة بجوار جناح الطفل


حيث ثمنت وزيرة الثقافة، التجربة الأولى لمشاركة المكتبات المتنقلة بمعرض الكتاب، وأهمية ذلك في تشجيع الأطفال على القراءة من خلال مبادرة المكتبة "مصر تقرأ"، فضلًا عن تعريف الجمهور من النشء والكبار بأنشطة المكتبة وفعالياتها بالقاهرة والمحافظات، وتعظيم دورها في اكتشاف الموهوبين والمبدعين في مجالات الأدب والفنون، والتعرف على الاهتمامات المعرفية للجمهور، والعمل على توفير الكتب في كافة مناحي المعرفة، مؤكدة مواصلة الجهود إزاء تقديم أفضل خدمة ثقافية للجمهور المصري في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيدة بحالة الوعي المتزايد لدى الأسرة المصرية بأهمية المعرفة وقدرتها على بناء الشخصية الإنسانية.

وتقام الدورة الحالية لمعرض الكتاب، تحت رعاية رئيس الجمهورية، تحت شعار: «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، وتُقام فعالياتها في الفترة من  25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل.

الجريدة الورقية