صيد 2003 يتأهل للدور قبل النهائي لبطولة دوري السوبر لكرة القدم

تأهل فريق مواليد 2003 لكرة القدم بصيد الدقي إلى دور الثمانية ببطولة دوري السوبر لمنطقة الجيزة بعد الفوز علي نظيره نادي الطالبية بركلات الترجيح 4 - 1 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ضمن منافسات البطولة.

أحرز أهداف الصيد خلال المباراة : محمد مجدى، يوسف الكردي

كما سجل ضربات الجزاء الترجيحية للصيد اللاعبين حسين صلاح و يوسف كردي و شريف ابو هندية و محمد مجدى.

وضرب فريق صيد 2003 موعدا لملاقاة نظيره نادي منشية البكاري في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الدور قبل النهائى من البطولة.

ضمت قائمة الفريق اللاعبين: أحمد خالد ، ميناس محمد، كريم فهيم، أحمد موسى، يوسف الكردى، حسين صلاح، أحمد إبراهيم، محمد مدحت، محمد عبد الشافي، نور الدين محمد، محمد مجدي، كريم طارق، كريم محب، محمد عمرو البرتقالى، على طنطاوي، عمر حمدى، محمد اشرف، شريف ابو هندية، شريف محمد جمال، عبدالله هشام.

الجهاز الفني والإداري:

نبيل البحطيطي مدير القطاع، محمد بدوي مدير اداري القطاع، خالد عبدالله مدير فني، مدرب حراس اشرف بدر الدين، محمد القباري اخصائي، رزق بهنس اداري الفريق.