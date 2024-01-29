يلا شوت .. مشاهدة مباراة قطر وفلسطين بث مباشر اليوم في كأس آسيا 2024

يلا شوت .. مشاهدة بث مباشر مباراة قطر وفلسطين اليوم في كأس آسيا 2024

يلا شوت .. مشاهدة بث مباشر مباراة قطر وفلسطين اليوم في كأس آسيا 2024 ، تترقب الجماهير بفارغ الصبر معرفة القنوات الناقلة لمشاهدة بث مباشر مباراة قطر وفلسطين اليوم في كأس آسيا 2024، وذلك باعتبارها القمة العربية الأبرز في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الآسيوية. يُعتبر تأهل منتخب فلسطين إلى هذا الدور لأول مرة في تاريخه إنجازًا ملحوظًا، بينما يواصل منتخب قطر، المستضيف للنسخة الحالية، عروضه القوية بتصدره لترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة. ينتظر الجميع أيضًا الإعلان عن التشكيلة الرسمية للفريقين، والتي من المحتمل أن تكون محور اهتمام الجماهير والمحللين قبل انطلاق المباراة.

موعد مباراة قطر ضد فلسطين اليوم في كأس الأمم الآسيوية

يستقبل منتخب قطر الأول لكرة القدم، منافسه منتخب فلسطين، وذلك في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين الموافق 29 يناير الجاري، ضمن لقاءات دور ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا 2024، ويستضيف ستاد "البيت" المونديالي أحداث مباراة فلسطين وقطر المرتقبة اليوم.

وتحدد موعد مباراة قطر ضد فلسطين اليوم في كأس الأمم الآسيوية 2023، لتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

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وقد تواجه منتخبي فلسطين وقطر من قبل في 10 مباريات، ونجح خلالها المنتخب القطري بتحقيق نتيجة إيجابية في جميعها، إذ فاز في 8 لقاءات، وتعادل في 2 منها، ولكن تعد مباراة قطر ضد فلسطين اليوم هي الأولى من نوعها بين المنتخبين في البطولة الآسيوية.

القنوات الناقلة لمشاهدة بث مباشر مباراة قطر وفلسطين اليوم في كأس آسيا 2024

وحول القنوات الناقلة لمشاهدة بث مباشر مباراة قطر ضد فلسطين اليوم في كأس آسيا 2024، فإن هناك 3 قنوات رسمية هي الحاصلة على حق إذاعة خدمة البث المباشر لمباريات كأس الأمم الآسيوية، لمختلف الجماهير المشتركين لديهم في بلاد الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا، وهي Abu Dhabi Sports Asia، وقناة الرياضية السعودية SSC، وكذلك الشبكة القطرية beIN ASIAN CUP؛ لذا نقدم عبر الجدول الآتي الترددات الخاصة بهم من أجل مشاهدة مباراة فلسطين وقطر مباشر اليوم.

تردد beIN ASIAN CUP تردد SSC 1 HD تردد Abu Dhabi Sports Asia القمر الصناعي: نايل سات التردد: 10810 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12091 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تشكيل منتخب قطر ضد فلسطين

يتوقع أن يأتي تشكيل منتخب قطر اليوم، لمواجهة نظيره الفلسطيني في كأس آسيا 2024 على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: محمد وعد - لوكاس مينديش - المهدي على مختار - بسام الراوي.

خط الوسط: عبدالعزيز حاتم - أحمد فتحي - مصطفى مشعل.

خط الهجوم: أكرم عفيف - المعز على - يوسف عبدالرزاق.

تشكيل منتخب فلسطين ضد قطر

يأتي تشكيل منتخب فلسطين المتوقع اليوم، لملاقاة المنتخب القطري في كأس الأمم الآسيوية على النحو الآتي: