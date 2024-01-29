ارتفاع معدل توريد القصب لنحو  1.4 مليون طن وتوقعات بوصوله إلى ٧ ملايين طن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ارتفاع نسب توريد قصب السكر إلى شركة السكر والصناعات التكاملية إلى مليون و370 الف و 670 طن ، حيث تم إنتاج 133 ألف و 832 طن سكر

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء عصام البديوي الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد مستحقات المزارعين .

من جانبه اكد البديوي، أنه تم سداد مستحقات المزارعين بنظام الميكنة من خلال البنوك التي طالب المزارعون بتوريد مستحقاتهم اليها، مشيرا الي ان عمليات التوريد تسير كالمعتاد دون أي عائق وتسهيلات كبيرة تقدم من رؤساء المصانع السبعة الي المزارعين، مضيفا أنه من المتوقع استلام حوالي 7 ملايين طن قصب هذا العام لإنتاج ما يقارب الــ 700 ألف طن سكر.

وأشار إلى أن المصانع تعمل بكامل طاقتها لاستقبال المحصول من خلال اللجان المشكلة لاستقبال المحصول منهم .

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، إن مصانع السكر تقدم كل التسهيلات للمزارعين بناء علي توجيهات وزير التموين، مؤكداً أن ما يتم إنتاجه من السكر يتم ضخه بشكل يومي بالأسواق لتلبية احتياجات المواطنين منه.