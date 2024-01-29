الاردن الى ربع نهائي كأس آسيا بعد هزيمة العراق

فاز منتخب الاردن على نظيره العراقي بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما ضمن الدور ثمن النهائي بملعب خليفة الدولي ببطولة كأس آسيا.

وسجل يزن النعيمات هدف الأردن في مرمي العراق بالدقيقة 45 + 2 ، فيما أدرك التعادل لمنتخب العراق عن طريق سعد ناطق ناجي في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

وتقدم منتخب العراق بالهدف الثاني في الدقيقة 76 عن طريق أيمن حسين الغضبان، فيما تعادل يزن العرب لمنتخب الأردن في الدقيقة 90 +5.

وفي الدقيقة 90 +7 أحرز نزار الرشدان هدف الفوز لمنتخب الأردن في مرمي العراق لتنتهي المباراة بفوز الأردن 3-2 ويتأهل لربع نهائي كأس آسيا.