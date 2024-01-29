مشاهدة مباراة قطر وفلسطين بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم آسيا

مشاهدة مباراة قطر وفلسطين بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم آسيا ، تتواصل المنافسات في دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا 2023 بمزيدٍ من الإثارة والتشويق، حيث تبرز مواجهات عربية مثيرة تجمع بين منتخبات متقاربة في الأداء والإمكانيات. بعدما شهدنا مباراة العراق ضد الأردن، يتوجه الأنظار الآن نحو لقاء قطر وفلسطين، حيث يتطلع كل منتخب لتحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل في هذه البطولة الكبرى.

منتخب قطر، المعروف بلقب "العنابي"، يسعى لمواصلة مشواره بنفس النهج الذي انطلق به في البطولة، حيث حقق الفوز في جميع مباريات دور المجموعات بشكل مثالي، وحصد التسع نقاط بثقة وإقناع. يسعى الفريق القطري للحفاظ على لقبه، الذي توج به في النسخة السابقة من البطولة عام 2019 في الإمارات، وذلك بالاعتماد على جماهيره الوفية وقوته على أرض الملعب.

أما منتخب فلسطين، فإنه يخوض هذه المرحلة من البطولة لأول مرة في تاريخه، بعد أداء مميز وتألق في الدور السابق، حيث تمكن من التأهل كواحد من أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في مجموعته. يسعى الفريق الفلسطيني لمواصلة هذا التألق وتحقيق نتائج إيجابية تكتب اسمه في سجلات تاريخ البطولة.

تجمع المباراة القادمة بين الفريقين على مدى تاريخهما بعشر مواجهات سابقة، حيث سيحمل كل منهما ذكريات وإحصائيات تسعى لتجديدها في هذا اللقاء الهام. سبق وأن انتصر منتخب قطر في سبع مباريات من تلك اللقاءات، بينما حققت فلسطين الفوز في مباراة واحدة فقط، وتعادل الفريقان مرتين. هذه الأرقام تضفي جوًا من التحدي والتوتر على مباراة اليوم، وتجعلها محط أنظار عشاق كرة القدم في العالم العربي وخارجه.

من المتوقع أن تكون المواجهة بين الفريقين مثيرة ومشوقة، حيث يضع كل منهما كل ما لديه من أجل تحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل في البطولة. ستكون القوة الجماهيرية والتكتيكية والفنية عوامل حاسمة في تحديد مسار المباراة ونتيجتها النهائية.

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وفلسطين في كأس آسيا 2023؟

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس آسيا 2023 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شاشات التلفزيون، باستثناء المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق.

ويمكن من خلال الاشتراك في العرض الخاص ببطولة كأس آسيا 2023 متابعة مباريات البطولة عبر باقة قنوات بي إن سبورتس الآسيوية.

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وفي السعودية، ستكون المتابعة عبر قنوات SSC المشفرة، بينما في الإمارات من خلال قناة أبوظبي الآسيوية، فيما ستتولى القناة الرابعة العراقية مهمة البث في العراق.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة قطر وفلسطين في كأس آسيا 2023؟

لمتابعة مباراة قطر وفلسطين في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

أما في السعودية فإن المتابعة على الإنترنت ممكنة عبر الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات من خلال تطبيق "StarzPlay".

من هو معلق مباراة قطر وفلسطين في كأس آسيا 2023؟

يتولى التعليق على مباراة قطر وفلسطين في كأس آسيا 2023 عبر قناة بي إن آسيا المعلق عصام الشوالي.

بينما توفر شبكة القنوات السعودية التعليق بصوت عيسى الحربين، وفي قناة أبوظبي الآسيوية يتولى التعليق على المباراة أحمد الحامد، أما في القناة الرابعة العراقية فيتولى المهمة سالم السالمي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة قطر وفلسطين في كأس آسيا 2023

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات

تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات

تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

تردد قنوات أبوظبي الرياضية HD على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة SSC1 HD

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد قناة Alrabiaa Sport على نايل سات

التردد: 10892.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس آسيا 2023

تقام مباراة قطر وفلسطين يوم الإثنين 29 يناير/كانون الثاني على استاد البيت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساء بتوقيت قطر والسعودية، الخامسة مساء بتوقيت مصر والسابعة مساء بتوقيت الإمارات.