جنوب الوادي تشرع بتنفيذ نظام يُسهل المتابعة الأمنية والنظافة

قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إن مشروع نظام المعلومات الجغرافية لجامعة جنوب الواديSVU GIS System يهدف إلى وضع نظام معلومات جغرافي وقاعدة بيانات متكاملة ومحدثة للجامعة.

وبيّن رئيس الجامعة، أن لتسهيل المتابعة الأمنية وعمليات متابعة النظافة والحدائق من إدارة الجامعة يقسم علي أساسها المسطح الأرضي بالجامعة إلى مربعات (Sectors)، لتسهيل المتابعة الأمنية وعمليات متابعة النظافة والحدائق من إدارة الجامعة.

استعرض الدكتور حمدان النجار مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد بالجامعة، ورئيس قسم الجغرافيا، وفريق عمل المشروع، اليوم الاثنين، النتائج النهائية لمشروع نظام المعلومات الجغرافية لجامعة جنوب الوادي.

رئيس الجامعة

وأبرز رئيس الجامعة، بأن تنفيذ الجامعة لمشروع نظام المعلومات الجغرافية لجامعة جنوب الوادي (SVU GIS System) يأتي إيماناً من الجامعة بأن التخطيط السليم القائم على قواعد بيانات دقيقة لمقدرات وأنشطة أية مؤسسة هو الطريق الوحيد لتطوير المؤسسة والنهوض بها، وأن نظم المعلومات الجغرافية هي أحد روافد دعم اتخاذ القرار الإداريً السليم.

ووجه مركز نظم المعلومات الجغرافية بتعظيم الاستفادة من إمكانيات نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بها لخدمة الجامعة في سعيها نحو التطوير والرقمنة.