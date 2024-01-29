وزيرة الهجرة ومحافظ الدقهلية يجريان جولة تفقدية في مقر ديوان عام المحافظة

ضمن برنامج زيارتها إلى الدقهلية في إطار مبادرة "مراكب النجاة"..

أجرت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جولة في مقر ديوان عام المحافظة، برفقة السيد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، حيث شملت الجولة تفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، ومركز خدمة المواطنين، ومقر تدريب برنامج "المرأة تقود"، وكذلك متحف أعلام الدقهلية والذي يعرض السيرة الذاتية لأهم رموز المحافظة من كبار المسئولين والفنانين والكُتاب والإعلاميين. وقد رافق سيادتها في الجولة أيضا الأستاذة/ دعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة/ سارة مأمون، معاون الوزيرة للمشروعات والتعاون الدولي.

وخلال الجولة، أشادت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بمركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، وبمركز خدمة المواطنين، حيث أجرت حديثا من القلب مع السادة العاملين بالمركز، كما قالت إن مثل هذه المشروعات بمثابة إنجاز تاريخي ونقلة حضارية كبرى في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة، لدعم جهود الدولة في مجالات التأمين باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث.

كما أعربت الوزيرة عن انبهارها بمتحف أعلام الدقهلية، وقالت: "إنه يعرض السيرة الذاتية لأهم وأكبر رموز في مصر ارتبطت أجمل ذكرياتنا بهم، ولذلك فإن له دور مهم في غرس روح الانتماء خاصة في نفوس الأطفال والأبناء، ليتعرفوا على تاريخ وإنجازات وإسهامات هؤلاء الأعلام، وكيف كان لهم تأثير كبير في المجالات ليكونوا قدوة لهم في مستقبلهم".

وكذلك تفقدت سيادتها، برفقة المحافظ، مقر تدريب برنامج "المرأة تقود" في مبنى المحافظة والمنعقد بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث أشادت وزيرة الهجرة ببرنامج "المرأة تقود"، وبجهود الأكاديمية في دعم المرأة وتدريبها وصقل مهاراتها في كل المجالات، معربة عن تمنياتها لكافة الدارسات في البرنامج بخالص النجاح والتوفيق وتحقيق طموحاتهن وآمالهن حتى يتبوأن أعلى المناصب.

وفي سياق الزيارة للمحافظة زارت سيادتها، برفقة السيد المحافظ، المقر التدريبي لبرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" والمنفذ من قبل الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث أشادت وزيرة الهجرة بجهود الأكاديمية في دعم المرأة وتدريبها وصقل مهاراتها في كل المجالات محليا ودوليا، مشيرة إلى دور الأكاديمية الهام في تخطيط وتنفيذه برنامج (المصريات بالخارج) - بدفعاته المختلفة - بالتعاون مع وزارة الهجرة، كما أعربت الوزيرة عن تمنياتها لكافة المتدربات بالبرنامج بخالص النجاح والتوفيق وتحقيق طموحاتهن وآمالهن حتى يتبوأن أعلى المناصب.

من جانبه، قال المحافظ د. أيمن مختار إن مركز سيطرة الشبكة الوطنية يهدف لدعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030 والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين من خلال شبكة موحدة ومؤمنة مربوطة بمنظومة كاميرات لربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات (الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية)، بمركز الشبكة بالمحافظة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين والتعامل السريع معها لتفادي تفاقم الأزمات، تمهيداً لربطها بمركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالقاهرة.

وعن متحف أعلام الدقهلية، قال مختار إن الهدف من إنشائه هو التعريف برموز وأعلام الدقهلية في مختلف المجالات الذين قدموا الكثير للدولة المصرية في مختلف المجالات الدينية والأدبية والفنية والسياسية والطبية والثقافية ففيه توجد كوكب الشرق أم كلثوم، وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وإمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وكذلك الحال مع الشيخ سيد النقشبندي، وهذه مجرد نماذج من قائمة طويلة تضم أعلاما من الدقهلية في مجالات شتى، لذلك تنفذ المحافظة العديد من الرحلات المدرسية والجامعية للطلاب لتعريفهم على أعلام ورموز الدقهلية الذين أسهموا بالكثير والكثير من أجل مصر ليأخذوهم قدوه لهم في حياتهم ومستقبلهم.