حملات توعية عن مخاطر وصلات المياه المخالفة بالشرقية

نفذت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالإشتراك مع الإدارة العامة للوصلات الخلية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، حملات توعية للمواطنين بمخاطر الوصلات الخلسة بجانب حملات لإزالة التعديات والوصلات الخلسة.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسة بالحفاظ على الموارد المائية خاصة مياه الشرب، حيث تمر بمراحل تنقية ذات تكلفة مرتفعة فى ظل ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام.

وصرح المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه استنادًا إلى الفتوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية بتحريم التعدي على شبكات المياه وشبكات الصرف الصحى، أو استخدام مياه الشرب فى غير الغرض المخصص لها، فقد تم التوجيه ببدء أعمال الحملة التى شملت جميع قرى ومدن المحافظة بتنفيذ مسئولي إدارات «القطاع التجاري، التوعية، خدمة عملاء، التسرب، الشبكات».

وأشارت إلى قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بتوعية المواطنيين بأهمية تركيب القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه، ودورها فى توفير ما لايقل على 35% من قيمة الفاتورة، بجانب التوعية بتجريم وحرمانية التعدي على شبكات المياه والصرف الصحى، والعقوبة القانونية للمتعدي وترشيد استهلاك المياه، وتوضيح جهود الشركة لتوصيل كوب ماء مطابق للمواصفات للعملاء، والتكلفة الفعلية للمياه ودعم الدولة للمياه.

وذكر أن لجان الخلسة قامت خلال تنفيذ الحملات بقطع الوصلات الخلسة بمركز ومدينة الإبراهيمية، ضمن الحملات التفتيشية المستمرة لرفع الوصلات الخلسة، واتخاذ الإجراءات القانونية، حفاظا على المال العام من الإهدار.