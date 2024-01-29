تأجيل محاكمة المتهم بالنصب على الفنان حلمي بكر فى 180 ألف جنيه

قررت محكمة جنح العجوزة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، المتهم بالنصب عليه في مبلغ 2 مليون و180 ألف جنيه لجلسة 19 فبراير.

وكشف أمر الإحالة بنيابة العجوزة الجزئية، عن تقييد الأوراق جنحة بالمادة 1 / 336 من قانون العقوبات، ضد نور.أ، بدائرة قسم العجوزة؛ بتهمة الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوك للمجني عليه حلمي بكر، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.

واستمعت جهات التحقيق للمحامي سامح ثابت وكيلًا عن الموسيقار حلمي بكر في بلاغه ضد مدير أعمال موكله السابق، واتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ 2 مليون و180 ألف جنيه.

وفى سياق أخر باشرت النيابة المختصة، التحقيق مع 10 متهمين، بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في منطقة مصر القديمة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار..فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام (10 أشخاص– لثلاثة منهم معلومات جنائية) بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار ، وعثر على (حفرة قطرها 2 متر وبعمق 15 متر وأدوات التنقيب).. وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.