طريقة الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة.. يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة في حال إصابتهم أو إصابة أحد أفراد الأسرة بأحد الأمراض التي تتطلب علاج ومتابعة تفوق قدراتهم المادية، مما يجعل العلاج على نفقة الدولة حل ضروري ومناسب لهم.

وفي هذا الإطار تستعرض "بوابة الوفد" في السطور، طريقة الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة، موضح به إجراءات إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، والتي تتطلب بعض الخطوات.

طريقة الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة

يمكن للمواطن الحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة من خلال الخطوات التالية:

في البداية التوجه إلى أقرب مستشفى وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيدا لتحرير "تقرير اللجنة الثلاثية" لتقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والفحوصات الطبية الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة.

أن يكون المتقدم للحصول على قرار علاج على نفقة الدولة من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.

الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة.

يتم إخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة طلب العلاج على نفقة الدولة

وحول طريقة التحقق من مدى صدور قرار العلاج على نفقة الدولة، أوضح أن ذلك يتم من خلال الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة باستخدام الرقم القومي من خلال الرابط التالي:

http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails?DecType=2&IsTransfer