لقاء تنشيطي لوحدات تيسير الإنتقال لسوق العمل بالفيوم

شاركت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، و محمد عبدالسلام مدير عام إدارة التعليم الفني بالمديرية، وفريق العمل بوحدة الإنتقال لسوق العمل، في اللقاء التنشيطي لأعضاء وحدات الإنتقال لسوق العمل، ضمن مشروع قوى عاملة مصر ، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فى إطار الإتفاقية الإطارية الموقعة بين الحكومة المصرية والأمريكية بشأن تنفيذ برامج تنمية التجارة والاستثمار فى مصر .

ياتى ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشروع قوى عاملة مصر ، لدعم أنشطة وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل بمكوناتها الثلاث (التوظيف ومعلومات سوق العمل ، والتوجيه والإرشاد المهني ، والإبتكار وريادة الأعمال) وبحضور عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وعدد من مديري المديريات على مستوى الجمهورية، ومسئولى مشروع قوى عاملة مصر.

اجتماع للمرشحين رؤساء لجان الثانوية العامة

ومن جهه اخرى عقدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إجتماع مع المرشحين من العاملين بالتربية والتعليم بالفيوم، للعمل كرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2023.

حضر الاجتماعريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ومسئولي لجنة المقابلة الشخصية بالوزارة ، و هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، و حسن محمد حسن مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية.

وخلال الاجتماع أكدت وكيل الوزارة على ضرورة المشاركة الإيجابية المتميزة فى أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024/2023م، وتمثيل مشرف لمحافظة الفيوم، بلجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، وتهيئة الجو المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات في سهولة ويسر. وان على رؤساء اللجان ضرورة اتباع التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لامتحانات الثانوية العامة 2024 وضرورة التواصل المباشر مع غرف العمليات التى سيتم تنظيمها بالوزارة والمديريات، فى حالة حدوث ما يعكر صفو الامتحانات.

وشددت على غلق أبواب اللجان الامتحانية وعدم دخول أي زائر إلى اللجان وضرورة انضباط لجان سير الامتحان واستبعاد أي عضو مقصر من اللجنة والتنبيه على جميع الطلاب والملاحظين بعدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول حتى لو كان مغلقًا وكذا أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش وضرورة استخدام العصا الإلكترونية المخصصة للكشف عن أجهزة المعادن والهواتف المحمولة بلجان سير الامتحان عند دخول الطلاب من البوابة.

4

5