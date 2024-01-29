تدريبات ريادة الأعمال تحت شعار ابدأ وحسن مشروعك بمراكز شباب القليوبية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية "إدارة الشباب " بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب " الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة " وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ، تدريبات ريادة الأعمال بالقليوبية تحت شعار ابدأ وحسن مشروعك

تقام فعاليات التدريب برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الفترة من 28 /1 وحتى 1/ 2 / 2024 بمركز شباب كفر مناقر التابع لادارة شباب بنها بحضور 25 متدرب ، مع المدرب تامر حفني مدرب مشروعات تنموية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة.

تناول التدريب كيفية بناء الأفكار وتحويلها لمشروعات والتدريب على كيفية عمل ميزانية ودراسة جدوى للمشروعات وما هي الجهات المنوطة بعمل التراخيص اللازمة للمشروعات وطرق تمويل المشروعات بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة .

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن تدريبات ريادة الأعمال خطوة هامة ومحورية في حياة الشباب وجزء أصيل من استراتيجية الشباب التي تؤهلم لسوق العمل وتساهم في بناء اقتصاد قوي للدولة من خلال المشروعات الصغيرة ومنتاهية الصغر .