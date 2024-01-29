مراجعة أعمال مراكز الشباب خلال متابعات ميدانية بالقليوبية

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مديري الإدارات الفرعية بمتابعة ميدانية مفاجأة لمراكز الشباب على مستوى الإدارات حرصا على تقديم أفضل الخدمات للمترددين.

شكلت لجان المتابعة من مدير الادارة و مسئول قسم الشباب ومسئول التخطيط ،و مسئول القسم المالي والإداري ، و مسئول الهيئات ، و مسئول المخازن لمتابعة التزام المراكز بكافة التعليمات الادارية الواردة من الوزارة وانتظام العمل داخل المركز .

شملت المتابعة مراكز شباب أبو المنجا بشبرا الخيمة وكفر الرجالات بطوخ و 23 يوليو بالخانكة وأتريب ببنها و كفر رضوان بكفر شكر وسنديون بقليوب و زاوية الشيخ سند بشبين القناطر والبرادعة بالقناطر الخيرية .

تعمل المتابعة على مراجعة العضويات بالمركز ، واستيفاء السجلات المالية والإيصالات ومراجعه عوامل الأمن والسلامة الخاصة بالملاعب ، كما يتم التنبيه علي صيانة مرافق المرتكز بشكل دوري والعمل علي ترشيد استهلاك الكهرباء وإطفاء أنوار الملاعب في حال عدم وجود أنشطه وتم تدوين جميع الملاحظات بسجل الزيارات والتنبيه على تلافي الملاحظات، وقبول سداد اشتراك العضوية، وتغير الإعلام التالفة الموجودة أعلى المباني الإدارية.

الجدير بالذكر أن المتابعات الميدانية تأتي وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بهدف التأكيد على التزام العاملين، وتقديم الخدمات، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمراكز، وكذلك مراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية وتنفيذ الأنشطة وفقا لسياسة الوزارة .