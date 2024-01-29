مكتبة الملك عبدالعزيز العامة توقع شراكة مع "الألكسو" لنشر المعرفة

وقعت مكتبة الملك عبد العزيز العامة اتفاقية شراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، بهدف نشر المعرفة والثقافة عربيا عبر مشروعات المكتبة وبرامجها، وذلك ضمن مبادرة المملكة العربية السعودية لتطوير العمل المشترك والمستدام .

جاء ذلك ضمن مبادرة المملكة العربية السعودية "منتدى الألكسو للأعمال والشراكات" الذي عقد في تونس أمس وتستمر أعماله حتى اليوم الإثنين.

"الترجمة و الذكاء الاصطناعي : رحلة إلى عالم الترجمة الآلية "



وتتضمن الاتفاقية التي وقعها فيصل بن معمر المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ومحمد ولد اعمر مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" في إطار عمل مشترك للتعاون بشأن تقديم البرامج والمشاريع تشمل، مشروع بودكاست بعنوان: "الترجمة والذكاء الاصطناعي: رحلة إلى عالم الترجمة الآلية"، عبر إعداد وتقديم سلسلة بودكاست يُتيح مشاركة خبراء في مجال الترجمة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، إضافة إلى تقديم برنامج حول الفهرس العربي الموحد، من خلال إقامة دورات تدريبية (عن بعد) في مجالات تنظيم المعلومات، ومبادرة إهداء الكتب الورقية لمكتبات الدول العربية (المكتبات الأكثر حاجة).

معارض افتراضية

وتتضمن اتفاقية الشراكة بين مكتبة الملك عبد العزيز العامة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، التعاون في تقديم برامج حول المعارض الافتراضية، عبر إعادة تقديم المعارض الافتراضية مثل (معرض الخط العربي- معرض المسكوكات الإسلامية والعملات النادرة- معرض المصاحف النادرة، وغيرها)، إلى جانب تنظيم ملتقى "تجاربهم في القراءة" الافتراضي الذي يهدف إلى عقد لقاءات مفتوحة لعرض تجارب عربية ناجحة أثرت بها القراءة.



منتدى الألكسو للأعمال والشراكات

يذكر أن "منتدى الألكسو للأعمال والشراكات"، مبادرة سعودية أقرها المجلس التنفيذي للمنظمة في دورتها الـ119، ويعد الأول في تاريخ المنظمة منذ تأسيسها قبل 53 عاماً، والأول من نوعه في عمل المنظمات الإقليمية والدولية المماثلة، حيث يؤسس لمفهوم الشراكات والتمويل بما يضمن تطوير أعمال "الألكسو"، من خلال توفير منصة مناسبة للوصول إلى شراكات ناجحة معتمدة على الاتفاقيات الثنائية والجماعية بهدف تمويل مشاريع المنظمة وبرامجها، كما يمثل رحلة جديدة في مسارها نحو المستقبل بتصميم دور حديث ومبتكر للمنظمة في محيطها العربي والدولي.