جامعة سوهاج تشارك في ملتقي الإبداع بكليات التربية النوعية بجامعة بنها

تشارك جامعة سوهاج في ملتقي إيداع الخامس لكليات التربية النوعية، والذي تستضيفه جامعة بنها علي مدار ٥ أيام، بمشاركة ٣٥٠ طالب وطالبة يمثلون ١٠ جامعات مصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ان الجامعة تحرص علي مشاركة طلابها في مثل هذه الملتقيات، والتي تعد فرصة لتعزيز التعاون العلمي والطلابي بين الجامعات المشاركة، وتنمية روح المنافسة والتفاعل الإيجابي بينهم، وذلك لإعداد جيل من الطلاب قادر علي الإبداع في كافة المجالات والأنشطة، مؤكداً علي أن الفترة المقبلة تشهد تميزًا ملموسًا لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية، مقدماً شكره للدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها علي استضافته لفعاليات الملتقي.

وقال الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن إدارة الجامعة لا تدخر جهداً في توفير كافة سبل الدعم لطلابها، لإطلاق مواهبهم، وبناء شخصيتهم، وصقل مهارات التواصل والعمل الجماعي، موضحاً انه في ختام الملتقي سيتم يتم إعلان النتائج وتسليم الجوائز للفرق الفائزة من مختلف الجامعات.

وأضافت الدكتورة لمياء ايو زيد عميد الكلية ان الملتقي يتضمن مسابقات في مجالات التربية الفنية والإقتصاد المنزلي والتربية الموسيقية وتكنولوجيا التعليم، وعدد من الأنشطة المرتبطة بالتخصصات العلمية المختلفة بكليات التربية النوعية