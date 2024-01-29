إزالة 35 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالشرقية ضمن أعمال الموجة 22



أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار المرحلة الأولى من الموجه الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة، وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، شنت حملات مكبرة لتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 22، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 25 حالة تعدٍ بمساحة 3390 ألف متر، و10حالات تعدي بمساحة 38 فدان و15 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

ولفت محافظ الشرقية إلى أن الجهاز التنفيذى لن يدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص،وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.