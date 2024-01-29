ارتفاع أسعار "كباب الغلابة" 100%.. والمواطن: رضينا بالطعمية ومرضيتش بينا

كباب الغلابة، الأكلة الشعبية الأولى في مصر، والتي يلجأ لها البسطاء في وجبة الإفطار، وكثيرًا ما يلجأون لها في الغداء أو العشاء، "الطعمية" التي شهدت ارتفاعًا مبالغًا في أسعارها والذي وصل لـ 100% في يوم وليلة.

"رضينا بالطعمية وهي مرضيتش بينا"، هذا هو لسان حال المصريين، فور إعلان مطاعم "الفول والطعمية" رفع الأسعار الضعف، إذ أصبح القرص الصغير الذي لا يتعدى حجم "الليمون" بـ2 جنيه، والقرص الكبير بـ3 جنيهات، والطعمية المحشية بـ 3.5 جنيه.

ارتفاع أسعار الطعمية "كباب الغلابة"

صدمة تنتاب البسطاء أمام "طاسة" قلي الطعمية، فكم تحتاج الأسرة المكونة من 4 أفراد "أب وأم وطفلين" لوجبة الإفطار، فإذا حسبها رب الأسرة بالورقة والقلم، يجد نفسه في حاجة لـ50 جنيهًا على الأقل لتناول وجبة واحدة في بداية اليوم، وهو ما يضعه بين شقي الرحى ما بين أسعار في زيادة مستمرة، ورواتب لا تتناسب إطلاقًا مع متطلبات الحياة.

وفي جولة ميدانية لـ "الوفد" على محال الفول والطعمية، للوقوف على أسباب ارتفاع وجبة الغلابة، التقينا عدد من المواطنين أثناء شراء إفطارهم، تسيطر عليهم حالة من الغضب الممزوج بالأسى وقلت الحيلة والحزن الشديد، على ما وصل إليه حالهم من ضيق معيشة انعكست بطبيعة الحال على ضيق بالنفس واختناق مستمر.

وقال أحد المواطنين: مبقتش طايق العيشة الموت أريح من الغلاء اللي بقينا فيه.

ارتفاع أسعار الطعمية "كباب الغلابة"

أسباب ارتفاع أسعار الطعمية

وأكد أصحاب مطاعم "الفول والطعمية"، أنهم يرفعون الأسعار رغمًا عنهم، وذلك لارتفاع أسعار السلع، إذ وصلت أسعار الفول "المدشوش" إلى 50 جنيهًا في ظل شهرين فقط، وذلك بعدما كانت تسجل 23 جنيهًا، وذلك بنسبة ارتفاع 100%.

ولم يقف الأمر عند الفول "المدشوش"، بل أيضًا ارتفعت أسعار زيت القلية من 40 جنيهًا إلى 85 جنيهًا، بالإضافة لارتفاع أسعار "أنابيب" الغاز، والكهرباء التي تدخل في الصناعة أيضًا من خلال استخدامها في ماكينة فرم الفول لتحويله إلى "عجينة" الطعمية.

ويبقى السؤال هنا: إلى أين؟، ومتى تتوقف هذه الارتفاعات التي باتت تسلب المواطن القدرة على استكمال الحياة؟.