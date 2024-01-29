مدير مستشفى جنين: قوات الاحتلال تطلق الغاز المسيل للدموع في ساحة المستشفى

قال مدير مستشفى جنين إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف قسم الولادة وتطلق الغاز المسيل للدموع في ساحة المستشفى.

جاء ذلك فى خبر عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.



وفى سياق متصل، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، إن إسرائيل تعمل على تصفية قضية اللاجئين والأونروا، وذلك تعقيبًا على تعليق تمويل الأنروا.



وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" على الهواء مباشرة، اليوم الثلاثاء، أن تجميد مساعدات الأونروا هو تعطيل لقرار العدل الدولية، محذرًا من أن تجميد المساعدات إلى الأونروا يزيد من معاناة الفلسطينيين.

وتابع اشتيه: "الأونروا قدمت مساعدات ضرورية للاجئين الفلسطينيين على مدى عقود"، منوهًا بأن الدول التي جمدت مساعداتها للأونروا تشكل 70% من طاقة الوكالة، مؤكدًا أن وقف تمويل الأونروا خطير ويجب التراجع عنه.