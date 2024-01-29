انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والعظمى 17 درجة بالفيوم

تشهد محافظة الفيوم اليوم الإثنين الموافق 29 يناير، إستمرار انخفاض درجات الحرارة ليصبح الطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا مع إستمرار الشبورة صباحا.

وتساعد الرياح والغطاء السحابي على الإحساس بانخفاض في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، بالإضافة إلى انخفاضها ليلا ليصبح الطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا.

وأفاد خبراء الطقس أن درجات الحرارة سوف تبقى في معدلاتها المنخفضة خلال هذه الفترة، مع إنتشار السحب المتوسطة والكثيفة أحيانا، مع بقاء الطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، واستمرار ظهور السحب ونشاط الرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض الأوقات وخاصة في مناطق الظهير الصحراوي، وخلال هذه الفترة يميل الطقس إلى البرودة الشديدة في آخر الليل، وخاصة في فترات الصباح الباكر، مع توقعات باستمرار الرياح الخفيفة على كل الانحاء، كما تتكون الشبورة الكثيفة صباحا على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية.

مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى 8 درجات بالفيوم

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم على محافظة الفيوم تبلغ 17 درجة للعظمي نهارا، بينما تبلغ الصغرى 8 درجات مئوية ليلا وحتى ساعات الصباح.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين الذين تتطلب أعمالهم النزول ليلا، أو خلال ساعات الصباح الباكر، ضرورة ارتداء الملابس المناسبة وعدم تخفيفها، نظرا لانخفاض درجات الحرارة خلال هذه الأوقات.

وأفادت الهيئة أن سرعة الرياح تبلغ نحو 25 كيلو متر في الساعة، ويكون اتجاهها شمالية غربية، بينما تنشط هبات أخرى للرياح بين الحين والآخر وبسرعة عالية قد تصل إلى حوالي 45 كيلو متر في الساعة، كما انها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق وخاصة على الطرق الصحراوية والقرى المكشوفة على الظهير الصحراوي.

وكانت المحافظة قد قامت بتشكيل غرف عمليات بديوان عام المراكز تحت إشراف رؤساء المدن والمراكز للتواصل مع جميع روساء الوحدات المحلية بالقرى ومتابعة الأحوال الجوية أولا بأول على ان يكون الجميع على أهبة الاستعداد والجاهزية، بوضع كافة المعدات وسيارات وجرارات الكسح ومواتير شفط المياه علي الجاهزية القصوى، وصيانة اي معدة معطلة للعمل على سحب تراكمات مياه الأمطار حال سقوطها، بالإضافة للانعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية للوقوف علي مستجدات الأمور خلال فصل الشتاء.