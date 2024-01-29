تامر بجاتو: فيتوريا مدير فني لديه مشاكل كبيرة وكان مستهترا

عبر الكابتن تامر بجاتو محلل القاهرة الإخبارية عن حزنه الشديد بعدما ودع منتخب مصر أمم أفريقيا من دور الـ16 بعد الخسارة من ضربات الترجيح أمام منتخب الكونغو.

وأوضح بجاتو خلال لقائه عبر برنامج «كان 2023» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه بصرف النظر عن التشكيلة التي لعب بها روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر التي تعد سيئة، مشيرًا إلى أن المدير الفني لديه مشاكل كبيرة قائلا :« المباراة وصلت إلى الدقيقة 80 ولم يأمر بتغيير لاعب انا مش فاهم ليه؟!» .

تابع محلل القاهرة الإخبارية، أن لاعيبة منتخب مصر، ظهر عليهم قلة تركيز أثناء خوض المباراة لأن الهدف الأول الذي أحرزه منتخب الكونغو «غريب جدا»، مشيرًا إلى أن خسارة المنتخب المصري هو مسؤولية المدير الفني، قائلا:«دي سزاجة واستهتار».

