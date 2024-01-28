اقرأ بالوفد غدًا.. مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون القضاء العسكري

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الإثنين، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها “مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون القضاء العسكري”.

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ـ إشادة برلمانية بحرفية وزارة الدفاع في صياغة القانون

ـ القوات المسلحة ملك للشب وتواصل دورها في حماية الوطن وستظل درعًا وسيفًا

ـ عبدالسند يمامة يقرر تحديث وتنقية عضوية اللجان النوعية بالوفد

ـ جهود مصرية شاقة مع الوسطاء لوقف الحرب الإسرائيلية

ـ مجازر تحت المطر في غزة وسط تخاذل دولي

ـ تل أبيب تعتزم بناء 4 محطات نووية بغلاف غزة

ـ “الخارجية”: حل الدولتين ضرورة لإنهاء الصراع

ـ “أبو الغيط” يحذر من التحريض على الأونروا"

ـ “الزراعة”: السعودية لم تحظر صادرات الفراولة المصرية

ـ الحوار الوطني ليس بديلًا عن الحكومة

ـ “الوزراء”: لا وقف لرحلات العمرة خلال فبراير