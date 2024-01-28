الأناكوندا مصطفى محمد.. أرقام قياسية وعروض مغرية من الدوري الإنجليزي

سجل مصطفى محمد هدفا جديدا بقميص منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023، وأصبح أول لاعب مصري يسجل في 4 مباريات متتالية بتاريخ مشاركات مصر في أمم إفريقيا.

ووصل الملقب بالاناكوندا إلى هدفه الرابع بقميص منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا ليتساوى مع رضا شحاتة وحسن شحاتة، ليصبح على بعد هدف واحد من حسني عبد ربه وعماد متعب وعمرو زكي ومحمد ناجي جدو والديبة، كما وصل مصطفى للهدف رقم 12 بقميص منتخب مصر حتى الآن خلال مسيرته بالإضافة إلى صناعة خمسة أهداف.

عروض لمصطفي محمد من الدوري الإنجليزي

فيما علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي توالي العروض علي مصطفي محمد من الدوري الإنجليزي لضمه بعد تألقه في أمم أفريقيا، وكتب : "رئيس نادي نانت الفرنسي أدلي بتصريحات تليفزيونية خطيرة أكد فيها أن لديه عروض من فرق كبيرة جدا في الدوري الانجليزي لشراء مصطفي محمد وأن العروض مغرية جدا والإلحاح شديد لدرجة أنه رفض استقبال تليفونات بهذا الخصوص، وقال إنه يريد أن يحتفظ بمصطفى محمد لأطول فرصة ممكنة، وأن بعد مباراة مصر والرأس الأخضر التي أجاد فيها مصطفي محمد، صعبت من موقفه في الاحتفاظ بمصطفي محمد من كثافة العروض لشرائه والاتصالات الخاصة بنفس الغرض إلا أنه تفاجأ بنادي من أكبر أندية العالم يطالب بضم مصطفي محمد وعرضوا عرضا ماليا لا يرفض ولكن لم يتخذ قرارا في التفريط في مصطفي محمد لإيمانه بأن مازال الطريق طويلا لوصول مصطفي محمد لقمة عطائه".

مالك نادي نانت الفرنسي يتمسك بمصطفى محمد

فيما أكد فالديمار كيتا مالك نادي نانت الفرنسي، أنه سعيد بمصطفى محمد مهاجم الفريق ومنتخب مصر، موضحا أنه يمتلك إمكانيات كبيرة داخل الملعب، وقال: سعيد جدا وفخور بمصطفى محمد وكذلك بمنتخب مصر وسعيد بتأهل الفراعنة.

وأضاف: مصطفى محمد كان لديه في البداية بعض الصعوبات في التأقلم لكنه تغلب على ذلك في فترة قصيرة وهو لاعب خطر جدا في منطقة الجزاء وساعدته شخصيته على التطور في نانت.. و متأثرون جدا بغيابه وهذا أمر طبيعي.

وعن تلقي مصطفى محمد عروض للرحيل قال: رغبتنا هي استمراره معنا ومواصلة تطوره، ولو جاء لي اتصالات من أجل ضمه لن أرد عليها بسبب رغبتنا في بقائه، وليس لدينا الرغبة في أن نتخلى عنه، كما أن مصر بها لاعبين على مستوى عال ولدينا الرغبة في ضم المزيد من اللاعبين المصريين لأننا في الأساس نحب مصر والثقافة المصرية وحضارتها.