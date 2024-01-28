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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمم أفريقيا.. رقم تاريخي لمصطفى محمد بعد هدفه في شباك الكونغو

مصطفى محمد
مصطفى محمد

سجل مصطفى محمد نجم هجوم منتخب مصر رقماً تاريخياً بعدما نجح في هز شباك المنتخب الكونغولي في المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات ثمن نهائي أمم أفريقيا.

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مصطفى محمد يقود تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو

وعدل مصطفى محمد النتيجة لمنتخب مصر من علامة الجزاء في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول  بعد أن كان متأخراً أمام الكونغو. 

وبات مصطفى محمد أول لاعب مصري في التاريخ ينجح في التسجيل في أربع مباريات متتالية في الأمم الأفريقية.

وسجل مصطفى محمد هدفاً في مباراة مصر الأولى أمام موزمبيق، قبل أن يسجل هدفاً في لقاء غانا.

وسجل مهاجم نانت الفرنسي هدفا ثالثا في مباراة الرأس الأخضر في ختام منافسات دور المجموعات للبطولة قبل أن يسجل رابع أهدافه في لقاء اليوم.

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