رياض أطفال منطقة الإسكندرية الأزهرية تشارك في جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي

شاركت رياض أطفال منطقة الإسكندرية الأزهرية، في جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي، بمبادرة (أطفالنا أمل الغد بناة المستقبل)، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وإشراف أيمن جاويش، الوكيل الثقافي بالمنطقة، ومتابعة نعمة علام، مدير إدارة رياض الأطفال، كانت قد شاركت معلمات رياض الأطفال، في فعاليات جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدول للكتاب في دورته الـ 55، بحضور نهى درويش مدير عام إدارة رياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية.

وقالت نعمة علام، تم تفعيل المبادرة من خلال عرض وتنفيذ عدد من الأنشطة مع الأطفال بالمعرض، تعبر عن فكرة المبادرة وتنمية ومهارات الأطفال الإبداعية.

وأكدت شيماء زكريا من روضة معهد كردى عبد الفتاح، تم تفعيل أنشطة عن المهن والأدوات المستخدمة بها، مع دعمها بالتلوين، وعمل أنشطة الغذاء الصحي وغير الصحي.

فيما قالت مروة رفعت من روضة معهد الفاروق عمر، تم توزيع هدايا للأطفال وعمل حوارات مع الأطفال باللغتين العربية والإنجليزية، والعمل على زيادة الوعي والانتماء لدى الأطفال.

وتابعت إسراء أحمد من معهد الشهيد وليد، سعدنا جميعًا بالتفاعل والإقبال الشديد من زوار المعرض، وحرصنا على تفعيل عدد من المسابقات وأنشطة طي الورق والتلوين على الوجه والجبس والصلصال، مما يسمح للأطفال بالتعبير عن أنفسهم وأحلامهم.

ويشارك الأزهر الشريف - للعام الثامن على التوالي - بجناحٍ خاص في مَعْرِض القاهرة الدُّوَليّ للكتاب في دورته الـ 55؛ وذلك انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام. حيث يقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رَقْم "4" وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدُّوَليّ للكتاب في المدّة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024م، بمركز مصر للمعارض الدولية في منطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة.