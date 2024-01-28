سامح عاشور يستقيل من مجلس الشيوخ ويتقدم بأوراقه للترشح على مقعد النقيب

تقدم سامح عاشور المحامي بأوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين، بعد أن تقدم باستقالته من مجلس الشيوخ.

وبدأت نقابة المحامين أمس السبت تلقي أوراق الترشح على مقعد نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، في مقر النادي النهري للمحامين.

ووضعت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، 4 عدة شروط خاصة باستلام أوراق الترشح لانتخابات النقابة العامة للمحامين، وهي:

1 ـ استلام الأوراق يكون بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي.

2 ـ التسليم شخصي أو بتوكيل خاص من المرشح.

3 ـ لا يسمح بدخول مقر لجنة تسليم الأوراق إلا لحامل ملف الترشح فقط.

4 ـ تتلقي اللجنة الطلبات بدءًا من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وحتى يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، عدا يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، يمتد موعد تلقي الأوراق حتى الساعة الخامسة مساءً.

ويكون ترتيب الأسماء في قائمة المرشحين على كل المناصب ترتيبًا أبجديًا.