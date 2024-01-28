يلا شوت : بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديموقراطية في كأس الأمم الإفريقية

يلا شوت : بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديموقراطية في كأس الأمم الإفريقية ، البث المباشر لمشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

بث مباشر مباراة مصر والكونغو الديموقراطية في كأس الأمم الإفريقية

يدخل منتخب مصر مباراة الليلة على أرض ملعب " لاورينت بوكو" بكل قوة من أجل تحقيق اللقب والتأهل إلى الدور التالي في البطولة الإفريقية والتي يطمح الفراعنة في المنافسة على لقبها.

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أمس تدريباته الجماعية، استعدادًا لمواجهة الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وشهد مران منتخب مصر أمس مشاركة الدولي إمام عاشور، لاعب وسط منتخب مصر والنادي الأهلي، وذلك بعد أن تعرض للإصابة في مران يوم الأربعاء الماضي، وخضع للعديد من الفحوصات في المستشفى.

وكثف الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة روي فيتوريا من جهوده لتأهيل اللاعبين فنيًا وبدنيًا لخوض مباراة اليوم بكل قوة.

وركز فيتوريا جهوده على تصحيح الأخطاء التي شابت أداء المنتخب خلال دور المجموعات من أجل ضمان عدم تكرارها خلال موقعة دور الـ 16.

وتمكن منتخب مصر من احتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف الرأس الأخضر والتأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية، برصيد 3 نقاط.

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب مصر والكونغو عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب امصر والكونغو عبر رابط آخر من خلال الضغط هنا ..

مباراة مصر والكونغو اليوم في دور الـ 16 يتوقع أن تكون حافلة بالمتعة والإثارة في ظل مواجهة قوية لا تقبل نتيجتها القسمة على إثنين.

مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديموقراطية في كأس الأمم الإفريقية

القيمة التسويقية: 110 ملايين و400 ألف يورو

أصغر لاعب: بريان بايي 23 سنة

التصنيف العالمي للفيفا: المركز 67

أغلى لاعب: يوان ويسا بـ 25 مليون يورو

أكبر لاعب: سيدريك باكمبو 32 سنة

الهداف: سيدريك باكمبو بـ 15 هدفاً

الأكثر مشاركة: تسانسيل ميمبا بـ 69 مباراة دولية

المباريات: لعب منتخب الكونغو 3 مباريات بأمم أفريقيا حققوا 3 تعادلات.

الأهداف: سجل منتخب الكونغو الديمقراطية هدفين واستقبلوا هدفين أيضاً في أمم أفريقيا 2023

معدل الأعمار: 27 سنة و8 أشهر

معلق مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

يقوم بالتعليق على مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، علي محمد علي

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية اليوم

beIN Sports HD 3 Max

beIN Sports HD 2 Max



beIN Sports HD 1 Max

RTS 1 Senegal

Sport TV2 Portugal

ORTM

Sport Klub 1HD Croatia

Sport Klub 2HD Croatia

Canal + Sport 1 Afrique

ZNBC TV 1

TPA 2

Tele Congo

Gabon 1ere

RTI 1

TV8.5 Turkey

V sport+ HD Norge

RTS 2 Senegal

beIN Sports Connect

NTA Sports 24

Band Sports

Azam Sports 3 HD

TOD App - beIN SPORTS



