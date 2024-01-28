رفع 970 طن قمامة وأتربة من شوارع وميادين الدقهلية

تابع الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية بمشاركة 17 وحدة محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها، وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة والتي شملت الوحدات المحلية لمراكز ومدن ميت غمر والسنبلاوين واجا وبلقاس وشربين وجمصه ونبروه ودكرنس ومحله الدمنه ومنيه النصر والكردي وبني عبيد وتمي الامديد والمطريه والجماليه والمنزله وميت سلسيل..

واوضح مختار، انه تم رفع 740طن مخلفات بلديه و100 طن مخلفات صلبه و130 طن اتربه في حمله نظافه مكبره بمدينه المنصوره بحمله النظافه من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقه المركزية.

ومن جانبه اوضح ، محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه بمشاركة احمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز ومحمد فارس بجهاز النظافه فقد تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة وباشراف الساده نوابهم حيث تم الاستعانه بعدد (128) معده نظافه ما بين لوادر و سيارات قلاب حموله 25 طن و 20طن و10 طن و 5طن و سيارات مكابس ولودر زاحف و مكانس وسيارات مياه وتم تكليف عدد 314 عامل نظافه علي مدار ( 3 ) ورديات وتم التركيز علي الشوارع الداخليه والعزب بمدينه المنصوره حيث تم تشغيل المكنسيات بشارع الجيش و المشايه والجمهورية والطريق الدائري وقناه السويس وترعه المنصوريه وشارع محمود شاهين و تم رفع الأتربة من شارع العبور وعبد السلام عارف و طريق ترعه المنصوريه

وتابع حمص كما تم ترميم الجزر الوسطي بشارع النخله وميدان الكتاب واستكمال ترميم ارصفه شارع العبور وتم تقليم اشجار بحديقه عروس النيل و شجره الدر وشارع البحراوي خلف منطقه المرور والجزيره الوسطي بشارع سعد زغلول وتم ضبط جرار زراعي يقوم بنقل مخلفات صلبه والقائها في غير الاماكن المخصصة لها

وأضاف حمص، تم رفع كفاءه النظافه العامه بشارع المشايه والجمهورية وعبد السلام عارف واحمد ماهر وجيهان وحي الجامعه و شارع بوابه توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد و شارع الجلاء و محمد فتحي وسوق ستوته و سكه سندوب ومنطقه سندوب والمجزر و الترعه واداب وشارع العبور وميدان الطميهي والشيخ حسانين وبورسعيد والسكه الجديده والسكه القديمه و مشعل و النخله والثانويه والمدير والبداله والدراسات وعبده معروف وقناه السويس وشارع سعد زغلول وشارع مساكن الميناء وشارع فخر الدين خالد و شارع سعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص وعزبه عقل وعزبه الشال والثلاجه و أسفل كوبري سندوب واسفل كوبري الجامعه، وفي ذات السياق تم متابعه اعمال التطوير للرصيف بجوار سور جامعه المنصوره من اتجاه بوابه توشكى،ومتابعه اعمال رفع القمامه بالشوارع الجانبية والرئيسيةبشرق وغرب المدينة وتم تنفيذ عقلة الزهور بمشتل حديقة شجرة الدر وتم متابعه تقليم الاشجار ورفع ناتج المخلفات اولا بأول بهدف تحسين الصورة البصرية للمواطنين ،كما متابعة اعمال النظافة والغسيل لاستراحة استقبال الجمهور المترددين علي المركز التكنولوجي بمبني ديوان عام المحافظة حرصا علي توفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين وذلك بمتابعة اكرم السقا مدير عام الشئون الادارية بديوان المحافظة..

وقد اكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.