محافظ الغربية يتابع أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،وأعمال الموجه ٢٢ لإزالة التعديات على اراضي املاك الدولة و الزراعية ومخالفات البناء في كافة المراكز والمدن من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة .

وتمكنت الموجه ٢٢ في يومها الثاني من ازالة ٢٥ حالة بناء مخالف على مساحة 809 م٢ ، كما نجحت بإزالة ١٠ حالات تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة ٥ قيراط و١٧ سهم على اراضي املاك الدولة

كما تمكنت الوحدات المحلية بالمحافظة من ازالة 9 حالات تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة ٧٠٦٥ م٢ على الاراضي الزراعية الخاصة ،وازالة متغير مكاني بمساحة ٥٠م و ٣ حالات بناء مخالف على مساحة ٣٦٧م٢