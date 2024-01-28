مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم إفريقيا 2023

بث مباشر ومشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم في كأس أمم إفريقيا 2023، وذلك ضمن التغطية التي تشهدها دول العالم الآن لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، والتي حظيت على اهتمام كبير في ظل تقدم الكرة داخل القارة السمراء، ومواصلة تصدير مجموعة كبيرة من اللاعبين المهاريين للدوريات المحلية والعالمية؛ لذا ترغب الجماهير في الاطلاع على قنوات غير مدفوعة تتيح بث مباشر مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية اليوم.

وأنهت مصر دور المجموعات دون تحقيق أي فوز للمرة الأولى منذ 1992، حين خرجت بهزيمتين أمام زامبيا وغانا.

وتعادلت مصر ثلاث مرات أمام موزامبيق وغانا والرأس الأخضر بنتيجة واحدة 2-2، فيما تعادلت الكونغو الديمقراطية مع زامبيا والمغرب 1-1 وتنزانيا 0-0.

وتدخل مصر اللقاء دون قائدها ومهاجمها الأبرز محمد صلاح (31 عاما) المصاب في العضلة الخلفية لفخده الأيسر خلال لقاء غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وسافر صلاح الأربعاء الماضي إلى إنجلترا لتلقي العلاج والتعافي رفقة ناديه ليفربول في قرار أسال الكثير من اللعاب.

ومن المتوقع أن يعود "مو" إلى كوت ديفوار، إذا تمكنت مصر من الوصول لنصف النهائي.

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب مصر والكونغو عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب امصر والكونغو عبر رابط آخر من خلال الضغط هنا ..

وبالإضافة لصلاح، يعاني منتخب مصر من سلسلة إصابات أبرزها الحارس الأساسي محمد الشناوي الذي أصيب بخلع في الكتف خلال لقاء الرأس الأخضر وسيغيب لثلاثة أشهر، ولاعب الوسط المتألق إمام عاشور الذي أصيب بارتجاج في المخ خلال التدريب ومن المتوقع غيابه عن لقاء الكونغو الديمقراطية.

وسبق والتقى المنتخبان المصري والكونغولي أربع مرات لحساب البطولة، ففازت مصر ثلاث مرات آخرها في 2019 في القاهرة 2-0، فيما فازت الكونغو حين كانت تلعب باسم زئير 3-2 في بطولة 1974 في القاهرة أيضا.

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم

يبحث المواطنون عن 5 قنوات مجانية تنقل بث مباشر ومشاهدة مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تكون أغلب مثل هذه القنوات الناقلة غير مدعمة على القمر الصناعي المصري نايل سات، ولكن من السهل ضبطها على الريسفير من خلال الاطلاع على ترددها أولًا، ثم الذهاب إلى أحد فنيي الأقمار الصناعية لتشغيلها على الجهاز الخاص بك؛ لذا إليك عبر هذا الجدول تردد قنوات غير مشفرة تعرض مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية مباشر اليوم.

تردد قناة TVi Portugal تردد قناة IRIB Tv 3 القمر الصناعي: Hispasat 1a التردد: 12322 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 القمر الصناعي: Badr 26°E التردد: 11900 معدل الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3

قناة Ziggo Sport Select 1 تردد قناة BT Sport 2 HD القمر الصناعي: Astra 3A التردد: 12129 معدل الترميز: 27500 معدل الاستقطاب: عمودي V معامل تصحيح الخطأ: 3/2 القمر الصناعي: Astra 2A التردد: 12515 معامل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 22000 معامل تصحيح الخطأ: 4/3

كما أن قناة الجزائرية المفتوحة تعد هي التردد الأخير من 5 قنوات مجانية تنقل بث مباشر مباراة منتخب مصر ضد منتخب الكونغو الديمقراطية اليوم في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، وذلك بعد نقلها لقاء المنتخب المصري أمام موزمبيق في دور المجموعات وغيرها من المباريات في بطولة الكان، لهذا تعرض النقاط التالية ترددها عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11680.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

كود التشفير: 1100001100000000.

تاريخ مواجهات مصر والكونغو الديمقراطية

نلاحظ أن تاريخ مواجهات مصر ضد الكونغو الديمقراطية يحفل بالمواجهات الرسمية والودية، فقد تقابل منتخب مصر مع نظيره الكونغولي في 12 لقاءً بشكل عام، وكان الفوز حليفًا للمنتخب المصري في 8 مباريات، بينما فاز منتخب الكونغو الديمقراطية في لقاء وحيد، وحضر التعادل في 3 مناسبات.

وبالحديث عن تاريخ مواجهات مصر والكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية تحديدًا، فإنه تكرر اللقاء بينهما في 4 نسخ رسمية وهي 1970 و1974 و2006 و2019، وتمكن منتخب مصر من الفوز في 3 منها، وكان الانتصار لصالح منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة وحيدة.