مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر اليوم يلا شوت، وتنطلق مباراة مصر والكونغو بث مباشر اليوم في منافسات دور ال 16 من عمر مسابقة بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار وسط ترقب كبير من جانب جماهير كرة القدم العربية والمصرية في كل مكان.

منتخب مصر يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة أمل في التأهل إلى الدور القادم من أجل المنافسة على اللقب القاري.

أما منتخب الكونغو الديمقراطية فيدخل تلك المباراة النارية بكل قوة وحماس كبير من أجل تحقيق الانتصار والحصول على نتيجة إيجابية من أقوى منتخب عربي في بطولة كأس أمم إفريقيا.

بث مباشر مباراة مصر والكونغو اليوم

بينما تنطلق مباراة مصر والكونغو اليوم الأحد الموافق 28 من شهر يناير الجاري في دور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2024.

بينما تبدأ مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر 10 مساء بتوقيت مصر والسودان ولبنان وليبيا 11 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن والأردن وفلسطين وسوريا والصومال 12 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

مشاهده مبارة مصر والكونغو اليوم

حيث من المقرر أن تذاع مباراة منتخب مصر وجمهورية الكونغو عبر قناة belN AFCON 1

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب مصر والكونغو عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب مصر والكونغو عبر رابط آخر من خلال الضغط هنا ..

وأسندت شبكة قنوات بي ان سبورتس مهمة التعليق للمعلق الرياضي على محمد علي معلقاً على تلك المباراة.

حيث سيغيب عن منتخب مصر لمواجهه الكونغو محمد صلاح ومحمد الشناوي وإمام عاشور بسبب الإصابة.

بينما سيدخل منتخب الكونغو الديمقراطية المباراة بكامل نجومه وذلك حسب مصدر موقع سبورتس 195.

تشكيلة منتخب مصر المتوقعة أمام الكونغو الديمقراطية

يأتي في حراسة المرمى, محمد أبو جبل.

بينما يأتي في خط الدفاع, أحمد فتوح _ محمد عبد المنعم _ أحمد حجازي _ عمر كمال.

بينما يأتي في خط الوسط, حمدي فتحي _ محمد النني _ مروان عطية.

كما يأتي في خط الهجوم _ عمر مرموش _ مصطفي محمد _ أحمد سيد زيزو.

مجموعة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

تأهل منتخب مصر ثانى المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط وذلك بعد التعادل مع منتخبات الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.