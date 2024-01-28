الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب محامين شباب سوهاج يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية النقابة العامة

بوابة الوفد الإلكترونية

 


تقدم أحمد أسامة الضبع نقيب محاميين شباب سوهاج السابق، بأوراق ترشحه اليوم الأحد، لعضوية مجلس النقابة العامة لمحاميين مصر, عن محكمة إستئناف أسيوط.

وخلال ٥ سنوات شغل فيها الضبع منصب نقيب محاميين شباب سوهاج، قدم خلالها العديد من الخدمات لشباب المحاميين، ودافع عن حقوقهم طول فترة ولايته.

وتعلن الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق  8/2/2024، و كشوف الناخبين، يوم السبت  الموافق 10/2/2024.

كما تلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11/2/2024، وإعلان الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء  الموافق 13/2/2024، على أن تجرى الانتخابات يوم السبت الموافق 9/3/2024، والإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024

 

 

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