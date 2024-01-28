نقيب محامين شباب سوهاج يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية النقابة العامة



تقدم أحمد أسامة الضبع نقيب محاميين شباب سوهاج السابق، بأوراق ترشحه اليوم الأحد، لعضوية مجلس النقابة العامة لمحاميين مصر, عن محكمة إستئناف أسيوط.

وخلال ٥ سنوات شغل فيها الضبع منصب نقيب محاميين شباب سوهاج، قدم خلالها العديد من الخدمات لشباب المحاميين، ودافع عن حقوقهم طول فترة ولايته.

وتعلن الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8/2/2024، و كشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10/2/2024.

كما تلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11/2/2024، وإعلان الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024، على أن تجرى الانتخابات يوم السبت الموافق 9/3/2024، والإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024