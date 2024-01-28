يلا شوت الآن EGYPT.. مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم بث مباشر في دور 16 كأس أمم أفريقيا

يلا شوت الآن EGYPT.. مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم بث مباشر في دور 16 كأس أمم أفريقيا ، وحصريا بث مباشر لجميع القنوات المفتوحة للقاء عبر قناة بي إن سبورت AFCON، يبحث العديد من متباعي الكرة الأفريقية عن كيفية مشاهدة مباراة مصر والكنغو الديمقراطية في دور الـ 16، لذلك قدمت لنا شبقة قنوات بين سورت قناة بي ان سبورت أفكون، ينقل عبرها مباراة مصر والكنغو في دور ال16.

حيث يشهد دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الـ 34، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 من شهر فبراير المقبل، مواجهة قوية الليلة، بين منتخب مصر والكونغو الديمقراطية.

مصر ضد الكونغو، مشاهدة حصرية للقاء عبر قناة bein sports AFCON

بث مباشر شاهد مباراة مصر والكونغو، وتُعد مباراة مصر والرٍأس الأخضر مباراة حاسمة، وتحدد تأهل الفراعنة إلى دور الـ 8 من كأس أمم إفريقيا، وبالتالي فإن مشاهدة مباراة مصر والكونغو حدث هام، يقدم لكم موقع بوابة الوفد بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والكونغو في كأس أمم إفريقيا، وكثيرا ما يتردد سؤال اين اشاهد مباراة مصر والكونغو، يقدم لكم موقعنا الإخبار الحل السحري لمتابعة كافة المباريات عبر bein sports AFCON.

حصريا بث مباشر مباراة منتخب مصر ضد الكونغو في كأس أمم افريقيا 2023

مشاهدة مباراة منتخب مصر والكونغو في كأس أمم إفريقيا بث مباشر، مشاهدة مباراة منتخب مصر والكونغو، عشاق المنتخب المصري تبحثون عن البث المباشر لمشاهدة لقاء مصر والكونغو في كأس أمم إفريقيا لـ دور الـ 16. حصريا بث مباشر، مشاهدة مباراة مصر والكونغو في كأس أمم إفريقيا، وإن كنت تتسائل اين اشاهد مباراة مصر والكونغو، يمكنك متابعة المبااة عبر البث المباشر لمباراة مصر والكونغو علي موقع للجمهور.

شاهد لقاء مصر والكونغو في كأس أمم افريقيا 2023

بث مباشر، شاهد مباراة منتخب مصر ضد الكونغو في دور الـ 16 لبطولة كأس أمم إفريقيا، والتي تقام اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء عبر شبكة قنوات بين سبورت الوكيل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، ويقوم موقع الوفد بتقديم حصريا بث مباشر، مشاهدة مباراة مصر والكونغو.

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كأس أمم إفريقيا، شاهد مباراة قوية مرتقبة تجمع بين مصر والكونغو مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 20232 في تمام الساعة العاشرة مساء، نقدم لكم حصريا عبر موقع بوابة الوفد بث مباشر، اين اشاهد مباراة مصر والكونغو، عن طريق بي إن سبورت AFCON، القناة التي أطلقتها شبطة القنوات القطرية بي ان سبورت.

مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في الأمم الأفريقية

مشاهدة مباراة مصر أمام الكونغو في كأس أمم إفريقيا بث مباشر، مشاهدة مباراة منتخب مصر والكونغو، عشاق المنتخب المصري تبحث عن البث المباشر لمشاهدة لقاء مصر والكونغو في كأس أمم إفريقيا لـ دور الـ 16. حصريا بث مباشر، يقدم لشماهدينا الأعزاء مشاهدة مباراة مصر والكونغو في كأس أمم إفريقيا.

بث مباشر لقاء مصر والكونغو في بطولة امم افريقيا اليوم

ويشهد دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الـ 34، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 من شهر فبراير المقبل، مواجهة قوية الليلة، بين منتخب مصر والكونغو الديمقراطية.

شارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، في نسختها الحالية، 24 منتخباً، تم تقسيمهم على 6 مجموعات، وصعد إلى دور الـ 16 أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة لأفضل أربع فرق من الحاصلين على المركز الثالث، ويذكر أن المباراة تذاع علي قناة bein sports AFCON، والتي تذيع كافة مباريات البطولة الإفريقية.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية في أمم إفريقيا

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

في خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - أحمد فتوح

في خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - مروان عطية

في خط الهجوم: أحمد السيد زيزو - مصطفى محمد - عمر مرموش

موعد مباراة مصر والكونغو في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية

تقام مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب الكونغو، ضمن منافسات دور الـ16 من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الأراضي الإيفوارية، مساء اليوم الأحد، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.