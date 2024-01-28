الإثنين 29 يناير 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سفينة حربية بريطانية تصد هجومًا بطائرة مُسيرة للحوثيين

سفينة حربية بريطانية
سفينة حربية بريطانية

 

قالت وزارة الدفاع البريطانية إنه تم بنجاح إحباط هجوم شنته جماعة الحوثيين اليمنيين بطائرة مُسيرة بدون طيار على سفينة حربية بريطانية.

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عاجل.. استهداف سفينة جديدة قبالة سواحل اليمن

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وكالة أمبري البريطانية: صواريخ أطلقت من اليمن تجاه ناقلة نفط

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أوردته شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليومالأحد- أن السفينة البريطانية المعروفة بـ "إتش إم إس دايموند" استخدمت نظام الصواريخ المُسمى بـ "سي فايبر" لإسقاط الطائرة المُسيرة التي استهدفت السفينة بصورة غير قانونية، وأن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.

 

وقالت الوزارة إن هذه الهجمات غير المُحتملة وغير القانونية ليست مقبولة على الإطلاق، موجهة الشكر لطاقم السفينة "إتش إم إس دايموند" الذين وصفته بـ "الشجاع".

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