أستاذة بجامعة الإسكندرية تشارك برضيعتها في مؤتمر إبداع بجامعة بنها

في لقطة إنسانية خلال ملتقي إبداع الخامس بجامعة بنها والذى شاركت فيه 10 جامعات مصرية، شهد الملتقي قيام الدكتورة أميرة زيتون مدرس المناهج وطرق التدريس بكلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية والمنسق العام للملتقي بالجامعة قيامها باصطحاب رضيعتها الطفلة تيا أحمد أبو عامر والتى تبلغ العامين من عمرها خلال تواجدها الملتقي

وشهدت فعاليات الافتتاح حمل الام لطفلتها خلال إشرافها على الطلاب البالغ عددهم 29 طالبا من جامعة الإسكندرية



وقالت الدكتورة أميرة زيتون أنها سعيدة بمشاركتها بصحبة رضيعتها باعتبارها اصغر مشارك بملتقي إبداع

وقالت إن دعم عميد الكلية لها ورئيس الجامعة على اصطحاب نجلتها لصعوبة تركها لظروف سفر الزوج كان دافعا لها لتمثيل جامعتها آملة في تحقيق كل الميداليات الملتقي



ووجهت الشكر لرئيس جامعة بنها على حسن استضافتها ورضيعتها وتقديم الدعم لها من خلال الإقامة وتوفير الرعاية للطفلة الرضيعة داخل المؤتمر وخلال الإقامة بالمدن الجامعية ببنها

كان الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها يرافقه الدكتور محمد إبراهيم عبد الحميد عميد كلية التربية النوعية بجامعة بنها وعددا من قيادات جامعة بنها قد افتتحوا ملتقى إبداع الخامس بجامعة بنها بملاعب كلية التربية الرياضية ببنها .

وفى كلمته نقل الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تحيات وشكر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة لوفود الجامعات المشاركة في الملتقى.



وأكد الدكتور تامر سمير أن جامعة بنها تشهد طفرة كبيرة في الأنشطة الطلابية التي تساعد الطلاب على تحقيق ذاتهم فى مختلف المجالات ، بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة قادرة علي التعامل مع المجتمع وسوق العمل ، مشيرا إلى التزام جامعة بنها بتقديم بيئية تعليمية محفزة للإبداع

رضيعة تشارك في ملتقى إبداع

IMG20240128155137

IMG20240128155136

IMG20240128155134

IMG20240128155133

IMG20240128155130