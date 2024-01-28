روشتة العناية بالشعر ببضع الجنيهات

تفضل السيدات والفتيات الحصول على شعر صحي مفعم بالكثافة والنعومة لذا يحبثن على تطبيق وصفات طبيعة لضمان النتيجة.

خبيرة الشعر سمر العسال ومحررة الوفد زينب النجار

وقدمت خبيرة الشعر سمر العسال روشتة العناية بالشعر في تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد.

خبيرة الشعر سمر العسال ومحررة الوفد زينب النجار

وأكدت أن هناك تحذيرات يلزم على الفتيات والسيدات والشباب الإبتعاد عنها من أجل صحة الشعر.

وجاءت التحذيرات في السطور التالية

خبيرة الشعر سمر العسال ومحررة الوفد زينب النجار

-ممنوع الاعتماد على صبغات الشعر بصفة مستمرة

-ممنوع أستخدام الصابونة على الشعر مطلقًا

-ممنوع تطبيق المعالجات على بصيلات الشعر

ممنوع أستخدام البيبي ليس والأستشوار بصفة دائمة.

ممنوع تطبيق حنة الفرد على بصيلات الشعر

عدم أستخدام حنه الفرد للشعر أو الجيلاد أو مادة تحتوى على البراميند حتى لا يؤدي إلي موت البصيلات.

وأشارت أن أتباع نصائح العناية بصحة الشعر تفيده وتجعله أكثر جمالًا وطولًا.

-أستخدام الشامبوه الطبي المناسب لطبيعة الشعر

-عمل حمام زيت للشعر وهو خليط من زيت الروزماري والخروع والجوجوبا مرة كل أسبوع.

خبيرة الشعر سمر العسال ومحررة الوفد زينب النجار