سمر العسال: حنة فرد الشعر تتسبب في موته

أثارت حنة فرد الشعر ضجة واسعة بين السيدات والفتيات الرغبات في تحسين مظهرهم بوضعها على الشعر وتركها يوم كامل حتي يستخلصن من الشعر المعجد ويصبح ناعم كالحرير ولكن دون الأهتمام بصحته مما دفعنا الي توجهية بعض الأسئلة الهامة لخبيرة الشعر.

خبيرة الشعر سمر العسال ومحرر الوفد زينب النجار

وأوضحت خبيرة الشعر سمر العسال الأضرار الجسمية الناتجة عن وضع حنه الفرد على بصيلات الشعر وطرق علاجه والمحافظة عليه وكيفية الحصول على شعر كثيف وناعم كالحرير في تصريحات خاصة بـ "بوابة الوفد".

خبيرة الشعر سمر العسال ومحرر الوفد زينب النجار

وأكدت أن حنة الفرد تحتوى على مادة البيراميند التي تعمل على حرق خصلات الشعر وتضعف بصيلاته لاحتوائها على المادة الكاوية مع النشا، لذا يجب الابتعاد عنها وعدم وضعها مطلقًا على الشعر لانها تدمره.

خبيرة الشعر سمر العسال ومحرر الوفد زينب النجار

وأوضحت أضرار وضع حنه الفرد على بصيلات الشعر:-

-ضعف في فروة الشعر

-تعمل على موت خصلات الشعر

تساقط الشعر بشكل كبير

حدوث حساسية في فروة الشعر

حرق بصيلات الشعر وضعف الخصلات

الإصابة بإكزيما

الإصابة بالقشرة في فروة الشعر

خبيرة الشعر سمر العسال

واضافت ان أسباب ظهور الشعر الأبيض بكثرة في فروة رأس في عمر الشباب، أما العامل الوراثي أو نقص للفيتامينات والمعادن في الجسم.

سمر العسال: الشعر والوجة أكثر ما يتأثران بالحالة النفسية للشخص

وأكملت أن العلاج الصحي لقشرة الشعر طبي فيجب الذهاب الي طبيب الجلدية مباشرةً فلا يوجد ماسكات أو جلسات لعلاجها مطلقًا.

خبيرة الشعر سمر العسال

اردفت أن هناك خطوات صحيحة لغسل الشعر وهو:-

وضع كمية قليلة من الشامبوه الطبي في منتصف فروة الشعر

ثم قلب الشعر للأمام و تليكه برفق في حركات دائرية ثم شطفه بماء فاتر ووضع كمية محدودة من حمام الكريم على خصلات الشعر دون الوصول الي فروة الرأس ثم طفشه مرة أخرى ولا يستحب تمشيطه هو مبلل.

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خبيرة الشعر سمر العسال

وقالت أن كثرة الذهاب الي الصالات الرياضية وإتباع طرق التخسيس المختلفة تودئ الي تساقط الشعر بشكل كبير.

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وتباينت أن ترك شعر الأطفال على طبيعته من أحد أسباب الاحتفاظ بنعومته ورونقه حتى سن المراهقة.

خبيرة الشعر سمر العسال

وأشارت على ضرورة قص الأطراف أيام الدور الشهرية لانه يعمل على تكثيفة وسرعة تطويله.

واختتمت تصريحاتها بتقديم ماسك الصبار لتطويل الشعر بخطوات وضعه وتنفيذه على الشعر بشكل صحيح.

احضري واحدة من الصبار الأخضر وقومي بتقشيرة واستخلصي منه المادة البيضاء من داخله وضعيها في طبق ثم ضيفي عليه زيت الروزماري واتركه دقائق قليله ثم اضعه على خصلات الشعر لمدة 120 دقيقه، ثم اقوم بشطفه بالماء الفاتر.