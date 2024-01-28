أوهمها بفرصة عمل زائفة.. الإيقاع بشخص سرق سيدة بالإكراه في بورسعيد

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الضواحى بمديرية أمن بورسعيد من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول ، مقيمة بالقاهرة) بتضررها من (أحد الأشخاص) لقيامه بالنصب عليها من خلال موقع "فيس بوك" وإيهامها بقدرته على توفير فرصة عمل لها، ولدى حضور المبلغة وبرفقتها (نجليها) للتقابل معه بدائرة القسم فوجئت بقيامه بإشهار سلاح أبيض وتهديدها بإيذاء أحد أنجالها وإستولى منها على (مبلغ مالى- هاتف محمول - حقيبة سفر بداخلها " أوراق ثبوتية خاصة بها وأنجالها") كرهاً عنها ولاذ بالهرب.

أسفرت جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن بورسعيد عن أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق "تاكسى"، مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله سيارته وبحوزته (هاتف محمول - جزء من المبلغ المالى المستولى عليه)، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على حقيبة السفر الخاصة بالمجنى عليها بداخلها المسروقات،وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة مُستخدماً مفتاح السيارة فى تهديد نجل المجنى عليها وأنه قام بالتصرف بباقى المبلغ على متطلباته الشخصية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.