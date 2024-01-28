وزارة العمل تنظم ورشة عمل ختامية حول برنامج رعاية اللاجئين في مصر

شاركت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ، في فعاليات ورشة العمل الختامية بعد سلسلة من ورش العمل المثمرة لبرنامج رعاية اللاجئين (إيد بإيد) بالتعاون مع جمعية كاريتاس مصر، والتى تهدف لرفع الوعي بشؤون اللاجئين في مصر والرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لهم وتمركزت ورشة العمل على ثلاث محاور أساسية ، وهى : الرعاية الصحية وخدمات مديرية العمل ، وتمكين المرأة ، والتى شارك فى فعالياتها الدكتورة ندى ثابت والدكتورة منى عمر ممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية ، وأميمة الشيخ رئيس لجنة الأمومة والطفولة بالروتاري ، وأمل عادل رئيس الوحدة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الإسكندرية، ولفيف من ممثلي مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والبيئة بالإسكندرية، وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال دعم اللاجئين.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، أن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة المصرية وتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية اللاجئين من مختلف الجنسيات والمشاركة والتعاون مع كافة الجهات لرفع الوعى بشئونهم والخدمات المقدمة لهم ، كما أنه استعرض خلال الفعاليات أهمية وضع إطار قانوني ضمن خطة استراتيجية لضمان الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مديرية العمل من توفير فرص عمل وتدريب مهني وغيرها من الخدمات ، كما قام أمير كمال مدير برنامج اللاجئين بكاريتاس مصر، بعرض نتائج الورش الـ 6 السابقة، والتي تناولت أبرز التحديات التي يواجهها الوافدين ، وأيضًا الفرص المتاحة لهم على الأراضي المصرية، وذلك بهدف تمكينهم لبناء مستقبلهم وتعزيز دورهم في الدول المضيفة، في إطار تحقيق الاستفادة الجماعية وتم تقديم الشكر لكل الفرق التي شاركت معهم لإنجاح البرنامج، وذلك لسرعة الاستجابة وعدم التواني في تقديم كافة الخدمات سواء العلاجية أو الوقائية بالإضافة للتثقيف الصحي.

وأكدت الدكتورة مها حسيب مدير ادارة الثقافة الصحية على أن كل فرد غير مصري على أرض مصر هو ضيف ويمكنه الحصول على الخدمات المتاحة في الدولة، ويَسْري ذلك على إمكانية الإستفادة من الخدمات الصحية في الوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات الحكومية حيث ترحب مصر بضيوفها متى احتاجوا إلى خدماتها.

وأضاف وكيل المديرية ، أن الفعاليات تضمنت أيضاً كلمة قدمها هانى موريس مدير مكتب كاريتاس مصر بالإسكندرية سلط خلالها الضوء على أهمية التنمية المستدامة وضرورة النقاش المستمر بين مختلف الجهات ووضع مشاريع للتحسين المستمر في هذا المجال وأكد على أن اليوم يعتبر خطوة البداية والتحضير لإنجازات أكبر قادمة في مجال رعاية الوافدين رغم كل التحديات التي تواجههم ، وفي ختام ورشة العمل جرى الاتفاق على عدة توصيات منها : إعادة تعريف الفرق بين اللاجئ و الأجنبي ، ووضع إستراتيجية مستدامة للتعامل مع اللاجئين على أرض مصر ، وتنظيم لجنة تنسيقية تضم جميع الأطراف المشاركة لتيسير التعامل مع الوافدين في المناحي المختلفة والذين يمثلوا حوالي 9 مليون لاجئ