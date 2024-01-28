أسعار الأسماك اليوم الأحد في سوق العبور للجملة

أسعار الاسماك.. شهدت أسعار الاسماك خلال تعاملات اليوم الأحد في الاسواق المحلية للمستهلك وسوق العبور للجملة، استقرارًا، وسجلت أسعار السمك البورى نحو 110 إلى 130 جنيهًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى نحو 183 ألف طن، وسجل كيلو القاروص نحو 160 جنيهًا، ودارت المكرونة السويسى حول 110 و135 جنيهًا للمستهلك.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الاسماك اليوم الاحد في سوق العبور للجملة، وتحرص الوفد على تقديم كافة الخدمات السعرية التي تهم متابعي الوف5د والمهتمين بأسعار الثروة السمكية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الاسماك اليوم الاحد بسوق العبور للجملة

الاسماك

السمك البلطي

وتراوحت اسعار السمك البلطي مابين 53 إلى 68 جنيهًا للكيلو.

وتراوحت الكابوريا بين 40 و220 جنيهًا.

وتراوحت أسعار المرجان بين 38 و70 جنيهًا.

ودارت المكرونة السويسى حول 60 و100 جنيه.

أسعار سمك البورى

وسجل البورى نحو 110 إلى 130 جنيهًا.

ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، ودارت المكرونة السويسى حول 110 و135 جنيهًا للمستهلك.

كما سجل كيلو الدنيس نحو 100 إلى 190 جنيهًا.

وتراوح كيلو "سبيط، وكاليمارى، وسابيا" مابين 200 إلى 320 جنيه، وتراوح كيلو الثعابين مابين 50 إلى 250 جنيها، ودار كيلو السمك البورى حول 65 و110 جنيهات.

أسعار الجمبري

وسجل سعر الجمبري مابين 220 إلى 500 جنيه، حيث أنه يسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي.

وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و40 جنيهًا، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.