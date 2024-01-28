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الأحد 28 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أمين البحوث الإسلامية يتفقد ركن الفتوى والأنشطة الجماهيرية بجناح الأزهر

أمين البحوث الإسلامية
أمين البحوث الإسلامية يتفقد ركن الفتوى والأنشطة الجماهيرية

تفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والمشرف على جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدكتور نظير عياد، سير العمل بمختلف الأنشطة المقدمة داخل الجناح.

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جناح الأزهر بمعرض الكتاب يناقش "لصوص الأرض.. قضية حية وشعب أبيّ"

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التغيرات المناخية.. ندوة جناح الأزهر بمعرض الكتاب

كما تفقد عيّاد ركن الفتوى والذي يشهد إقبالًا كثيفًا من زوار المعرض، خاصة من الشباب والفتيات، وذلك لطرح استفساراتهم وأسئلتهم على وعاظ الأزهر وواعظاته المتواجدين داخل الركن طوال فترة المعرض للحصول على أجوبة شافية تعكس المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

أمين البحوث الإسلامية يتفقد ركن الفتوى والأنشطة الجماهيرية بجناح الأزهر

ركن الفتوى يستقبل الأسئلة على مدار اليوم

ويستقبل ركن الفتوى الأسئلة على مدار اليوم، ومن أبرز المسائل التي استقبلها الوعاظ والواعظات: الأمور المتعلقة بمرحلة الشباب من القضايا الفكرية المختلفة التي تشغل بالهم، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالمعاملات المالية، وبعض المشكلات الأسرية كالطلاق والميراث، فضلًا عن استفسارات أخرى في مجال العبادات.

أمين البحوث الإسلامية يتفقد ركن الفتوى والأنشطة الجماهيرية بجناح الأزهر

يأتي تخصيص ركن للفتوى ضمن جناح الأزهر الشريف؛ انطلاقًا من سعي الأزهر الشريف لمعايشة هموم الناس وقضاياهم،  والتواصل مع أكبر شريحة ممكنة من الناس، من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية والثقافية، وتيسير الحصول على الفتوى الشرعية الصحيحة من المؤهلين للإدلاء بها، وقطع الطريق على من يروجون للأفكار المتشددة والفتاوى الشاذة.

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