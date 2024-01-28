الهيئة العربية للتصنيع تسعى للاستفادة من التمويل المستدام عبر بوابة سوق الكربون

٦ قرارات تنظيمية وتشريعية

نظم المركز الإقليمى للتمويل المستدام التابع الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل لمسئولى الهيئة العربية للتصنيع حول أهم تطورات سوق الكربون الطوعى، وذلك فى إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية فى نشر الثقافة والتوعية بأهمية سوق الكربون الطوعي، والابتكار فى التمويل المستدام من خلال استحداث وتطوير كل من الأدوات المالية والأسواق المعنية بالتمويل المستدام وعلى رأسها سوق الكربون الطوعي.

يأتى تنظيم ورشة العمل فى إطار اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بقضايا المناخ والمخاطر والفرص المرتبطة بها، وتم خلال ورشة العمل استعراض أهم الإجراءات التى اتخذتها الهيئة والتى من أهمها ٦ قرارات تتمثل فى التعديل التشريعى الذى تم فيه تعريف شهادة خفض الانبعاثات الكربونية بانها أداء مالية قابله للتداول بسوق الكربون الطوعى بالبورصة المصرية، وكذلك الإجراءات التى قامت بها الهيئة لتمكين وتطوير السوق، حيث أصدرت قرارات مجلس إدارة الهيئة معايير قيد جهات التحقق والمصادقة الأجنبية والمصرية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بموجب قرار المجلس رقم 163 لسنه 2023 والعمل على إصدار قرارات وقواعد تنظيمية بشأن قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية، وقواعد ومعايير اعتماد سجلات شهادات الكربون الطوعية لدى الهيئة واعتماد قواعد وإجراءات التداول وقواعد التسوية والذى يسمح بحوكمة عملية تسجيل واصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية فى مصر، وتحرص الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد على العمل المستمر لتطوير القطاع المالى غير المصرفى ورفع كفاءة العاملين به.