مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بث مباشر يلا شوت على قناة beIN Sports HD Max

مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بث مباشر يلا شوت على قناة beIN Sports HD Max ، وتتصدر مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 لكرة القدم، التي تُقام في ساحل العاج، قائمة الاهتمامات لدى الجماهير العربية عمومًا، والمصرية بشكل خاص، وذلك بعد الأداء الغير مُقنع الذي قدمه "الفراعنة" في مرحلة المجموعات.

ويطمح المنتخب المصري، الذي يعتبر حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب البطولة، في تحقيق انتصاره الأول في النسخة الحالية، بعد أداء متواضع في مبارياته الثلاث بدور المجموعات، حيث اكتفى بالتعادل في جميعها ليتأهل بصعوبة إلى الدور الثاني.

للمنتخب المصري، الذي يتمتع بتاريخ حافل وإرث كبير في عالم كرة القدم الأفريقية، الفرصة الآن لتحسين أداءه وتحقيق النتائج الإيجابية في مواجهة الكونغو الديمقراطية، والمضي قدمًا نحو المنافسة على اللقب القاري.

مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

يمكن للجماهير المصرية والعربية مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية على قنوات beIN Sports HD Max التي خصصتها شبكة beIN لبث مباريات البطولة، ويتولى المعلق المصري علي محمد علي التعليق على المباراة.

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

تقام مباراة مصر والكونغو الديمقراطية يوم الأحد 28 يناير/كانون الثاني 2024، على ملعب "لاورينت بوكو" في مدينة سان بيدرو، وهو يتسع لنحو 20 ألف متفرج، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية.

تاريخ مباريات مصر والكونغو الديمقراطية

يظهر التاريخ الرياضي بين منتخب مصر والكونغو الديمقراطية تفوقًا واضحًا لصالح "الفراعنة"، حيث أقيمت بينهما 12 مباراة، ثماني منها كانت رسمية وأربع ودية، وتمكن المنتخب المصري من الفوز في ثماني مواجهات، وخسر مرة واحدة فقط، مع تعادلهم في ثلاث مباريات.

لمشاهدة مباراة (مصر والكونغو) كأس أمم أفريقيا اضغط هنا

لمشاهدة مباراة (مصر والكونغو) كأس أمم أفريقيا اضغط هنا

تاريخ هذه المواجهات يعود إلى عام 1970، حينما التقى المنتخبان للمرة الأولى في كأس الأمم الأفريقية بالسودان، حيث فاز المنتخب المصري بهدف دون رد. وتجدر الإشارة إلى أن المواجهة الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس الأمم الأفريقية كانت في عام 1989، حيث فاز "الفراعنة" في المباراة التي أقيمت في القاهرة بهدفين نظيفين.

وتأتي مباراة العام 2006 في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية كأحد أبرز اللحظات التاريخية بين المنتخبين، حيث فاز المنتخب المصري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وقد أدت هذه الفوز إلى تأهل مصر إلى الدور نصف النهائي للبطولة التي أقيمت في القاهرة أيضًا.

وفي المواجهة الأخيرة في كأس الأمم الأفريقية 2019 التي أُقيمت في مصر، حقق "الفراعنة" الفوز بهدفين نظيفين، وسجل الهدفان أحمد المحمدي ومحمد صلاح.

مع هذا التاريخ المليء بالإنجازات، يعتبر المنتخب المصري المرشح الأقوى للفوز في المواجهة المرتقبة ضد الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

تشكيلة منتخب مصر المتوقعة أمام الكونغو

من المتوقع أن يجري البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر بعض التغييرات في تشكيلة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة في ساحل العاج.

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد حمدي، أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيغيه"، مصطفى محمد، مصطفى