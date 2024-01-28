معرض القاهرة للكتاب .. رامي رضوان: "جنوب السودان" قيمة مضافة للمكتبة العربية والأفريقية

معرض القاهرة للكتاب .. شارك الإعلامي رامي رضوان فى حفل توقيع كتاب "جنوب السودان.. شاهد على ميلاد الدولة" للكاتب الصحفي أحمد إمبابي نائب رئيس تحرير روزاليوسف، والذي شهدت فعالياته قاعة حفلات التوقيع بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ 55 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وأكد الإعلامي رامي رضوان أن صدور كتاب الزميل الصحفي أحمد امبابي فى هذا التوقيت جاء في مرحلة مهمة تمر بها دولة جنوب السودان حيث شهدت صراعات وأعمال عنف وحرب أهلية أدت الى نزوح عدد كبير من السكان، مؤكدا أنه رغم الموارد الغنية الموجودة فى السودان إلا أنها اصبحت الآن تعاني من الفقر بسبب هذه الصراعات.

أشار فى هذا الصدد إلى أن كتاب "جنوب السودان.. شاهد على ميلاد الدولة" قدم من خلال صفحاته الكاتب الصحفي أحمد امبابي تأصيل لفترة من الماضي القريب منذ استقلال دولة جنوب السودان والأسباب والتداعيات التي أدت إلى ذلك على مدار أكثر من 10 سنوات مضت منذ الاستقلال، كما يستشرف فيه الكاتب مستقبل دولة جنوب السودان فى ضوء المعطيات التاريخية.

أوضح الإعلامي رامي رضوان: أن الكتاب قيمة مضافة للمكتبة العربية والأفريقية خاصة أن الاعلام فى حاجة إلى التركيز على الملف الأفريقي لما له من أهمية استراتيجية بالنسبة لمصر، مشيرا إلى أن الكتاب قدم قراءة مهمة فى الملف السياسي والإجتماعي داخل جنوب السودان من خلال شهادات مع شخصيات دولية مرموقة من السودان وجنوب السودان وغيرهم ، وتمكن الباحث أن يقدم رؤية واضحة لكافة الملفات في جنوب السودان.

كما حضر حفل توقيع الكتاب كلا من السفير على يوسف، والكاتب الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، ورئيس قطاع الصحف بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأدارت الندوة الكاتبة الصحفية أسماء الحسيني مدير تحرير الأهرام والمتخصصة فى الشئون العربية والإفريقية.

كما حرص على حضور الندوة عدد من الكتاب الصحفيين والسياسيين في دولة السودان، والإعلامية سارة حازم، وصلاح خليل الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والدكتور نقوك جرنج - ناشط مجتمعي بالكيانات الشبابية بجنوب السودان، والكاتب الصحفي وائل لطفي، والكاتب محمد نبيل وكيل وزاره الثقافة، المستشار فاميلا البرت قنصل سفاره جنوب السودان بالقاهرة، والسفير محمد منصف مساعد وزير الخارجية الأسبق، وعدد من الزملاء والصحفيين والكتاب وجمهور المعرض.