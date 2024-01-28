الأمن يكشف كواليس عصابة "تزييف العملات" بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط طالب، وعامل دليفرى لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة مدينة نصر أول وبحوزتهما مبلغ مالى "مزور" ومبلغ مالى "صحيح" وكمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض.

بمواجهتهما أقر الطالب بشراء العملات المُقلدة من عامل الدليفرى، واعترف الأخير بقيامه بالاتجار في العملات المقلدة وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

كما قرر بتحصله على المبالغ المالية المقلدة من طالب آخر تعرف عليه من خلال اشتراكهما سويًا في صفحة للترويج لذات النشاط الإجرامي، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته مبالغ مالية فئة الـ 100 جنيه "مزورة" وقرر بتحصله على العملات المالية المقلدة من سائق، له معلومات جنائي تعرف عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وضبطه، وإعترف بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى تقليد وترويج العملات الوطنية المقلدة بالإشتراك مع (نقاش) أمكن ضبطه.

واعترفا بتقليد العملات الوطنية سويًا متخذان من إحدى الشقق المستأجرة بالجيزة، مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وبإستهداف الشقة، عُثر بداخلها على عملات ورقية "مزورة"- جهاز "لاب توب" محمل عليه برامج لتقليد الأوراق المالية - جهاز إسكنر - طابعة ألوان -بندقية خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الحشيش - فلاشة تحوى برامج تقليد العملات الورقية - مبلغ مالى، كما قررا بأن الأجهزة والمعدات والأدوات المضبوطة تستخدم فى طباعة وترويج الأوراق المالية المقلدة، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى والذخيرة بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.