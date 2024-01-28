انطلاق فعاليات اليوم الرابع لجناح الأزهر بمعرض الكتاب

انطلقت منذ قليل، فعاليات اليوم الرابع لجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال (٥٥)، بإقبال كبير على أركان الجناح المتنوعة، طلبا للفتاوى الدينية وللاطلاع على أحدث الإصدارات الدينية والعلمية لعلماء الأزهر، مع التعرف على مجهودات الأزهر في نشر الوسطية والتسامح ودعم أهلنا في غزة، بجانب مواصلة تقديم العروض الفنية والابتهالات والأناشيد المميزة من براعم وطلاب الأزهر الشريف دعما للقضية الفلسطينية وتعزيزا لروح الوطنية والانتماء.

وعروض المسرحية وأناشيد وابتهالات

سيناقش الجناح اليوم في ندواته التثقيفية "مخاطر المحتوى غير الأخلاقي على الطفل ودور المؤسسات في المواجهة"، بالإضافة لمواصلة تقديم سلسلة ندواته بعنوان "محطات في مسيرة عالم أزهري"، بجانب تنظيم ورش العمل الثقافية والفكرية، والعروض المسرحية والأناشيد والابتهالات، وتعريف الجمهور على المخططات التراثية والنادرة، وغيرها من الفعاليات الدينية والثقافية لرواد الجناح.



تهدف هذه الفعاليات والأنشطة المقدمة في جناح الأزهر الشريف، إلى غرس مفاهيم الانتماء والوطنية وتعريف النشء على الحق الفلسطيني، بالإضافة لتقديم رسالة سلام ومحبة، تعكس التلاحم والتكاتف الذي يميز مجتمعنا المسلم، وتعزز الوعي الديني والثقافي بين الجماهير، وتعمق المعرفة والفهم حول القضايا الأساسية انطلاقا من المنهج الوسطي والمعتدل للأزهر الشريف.

يقدم جناح الأزهر الشريف بـمعرِض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 55 لزواره كتاب "الإسلام في الصين علماء وأعلام"، بقلم مجموعة من الباحثين، من إصدارات مرصد الأزهر.



ويشتمل الكتاب على ثلاثة فصول، الأول: "تاريخ العلاقات الإسلامية الصينية"، ويتناول نشأة العلاقات العربية والصينية، وبدايات العلاقات الإسلامية الصينية، والإسهامات الإسلامية في الحضارة الصينية، وأثر العلاقات الإسلامية الصينية في تراجم معاني القرآن الكريم.

ويأتي الفصل الثاني بعنوان: "مشاهير من علماء وأعلام مسلمي الصين داخل التاريخ الصيني"، ويتناول الشخصيات التالية: الداعية "ما تشانغ تشينغ"، الإمام "ما سونغ تينغ"، الإمام "ها دا تشينغ"، الرحالة المسلم "جينغ خِه"، السيد "عمر شمس الدين، المعلم الكبير "هو دنغ تشو"، الداعية "ما لاي تشي".



فيما يتناول الفصل الثالث: "روافد الأزهر إلى الصين" ويشتمل على المباحث التالية: البعثات الصينية إلى الأزهر الشريف، علماء الصين داخل أروقة الأزهر الشريف، شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الصينية بكلية اللغات والترجمة، وحدة اللغة الصينية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف.



يشارك الأزهر الشريف للعام الثامن على التوالي بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.



يقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.