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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إيران: سيتضرر الجميع من عواقب الحرب على غزة

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أنه لا يمكن استمرار الحرب في غزة لأن استمرارها سيضر الجميع، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية.

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وأضاف عبداللهيان :" أكدنا أن الحرب في غزة ليست الحل ويمكن أن تزعزع الأمن وفي هذه الحالة سيتضرر الجميع"، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

كما ذكر عبد اللهيان: "استقرار الأمن بالشرق الأوسط والبحر الأحمر سيكون لصالح الجميع وسنواصل جهودنا عبر الحلول السياسية".

في جانب آخر، أفادت وكالة مهر للأنباء، ان في أعقاب التجمع غير القانوني لعدد من المعارضين أمام سفارة جمهورية إيران  في ستوكهولم والهجوم اللاحق على أحد موظفي السفارة، استعرض وزير الخارجية أمير عبد اللهيان آخر التطورات في محادثة هاتفية مع محمد أحمدي القائم بأعمال سفارة ايران في السويد.

وقال أحمدي موضحا الوضع: "فور حدوث هذا العمل غير القانوني، تم نقل مستوى الاحتجاج القوي للجمهورية  الإيرانية إلى الجانب السويدي، مع التأكيد على ضرورة تحديد هوية مرتكبي ومعاقبة المعارضين اعتذر المسؤولون السويديون وأكدوا على التزام السويد بالحفاظ على أمن السفارة والعاملين فيها وفقا لاتفاقية فيينا للحقوق الدبلوماسية. وفي هذا الصدد، وبالتعاون مع الشرطة السويدية، تم إلقاء القبض على 5 مهاجمين. وأضاف: "ستستمر متابعة هذه القضية حتى تتم محاكمتهم."

كما أكد وزير الخارجية على ضرورة التزام الحكومة السويدية بالتزاماتها بموجب اتفاقية فيينا.

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