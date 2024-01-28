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الأحد 28 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حبس 6 أشخاص تم ضبطهم حال تنقيبهم عن الآثار

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

قررت نيابة تلا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار عماد سالم المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس 6 أشخاص بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، تم ضبطهم حال تنقيبهم عن الآثار، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تمكنت مباحث مركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية، من ضبط 6 أشخاص بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، وذلك حال قيامهم بالتنقيب على الآثار، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا ، يفيد من تمكن الرائد محمد شكرى رئيس مباحث مركز تلا، من ضبط 6 أشخاص بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، وذلك حال قيامهم بالتنقيب على الآثار، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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