موعد مباراة الزمالك وأهلي جدة في نهائي كأس دبي الودية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة معتمد جمال المدير الفني، لمواجهة قوية مساء اليوم الأحد، مع نظيره أهلي جدة السعودي، في نهائي بطولة كأس دبي للتحدي.

ويواجه الفريق الأبيض نظيره أهلي جدة السعودي، في المباراة النهائية لكأس دبي للتحدي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب «آل مكتوم» في مدينة دبي.

وتأهل الزمالك إلى نهائي كأس دبي للتحدي بعد الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح 4-2، بعدما انتهي الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

قائمة الزمالك فى بطولة دبي الودية

ويشارك الزمالك، تحت قيادة معتمد جمال، في البطولة بقائمة تضم 23 لاعبا، هم: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد - محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي الونش – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر - محمد أشرف روقا – نبيل عماد دونجا – سيد عبدالله نيمار – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم أوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا – محمد حسام بيسو – محمد السيد – إبراهيما نداي - سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.