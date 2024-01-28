تواصل الغارات الإسرائيلية على خان يونس جنوب قطاع غزة

يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المدفعي وغاراته الجوية في خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما تؤكد الفصائل الفلسطينية تواصل الاشتباكات الضارية و المعارك العنيفة بالقطاع.

وأعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها تخوض اشتباكات ضارية الأحد مع القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة والثقيلة في محاور التقدم بمدينة خان يونس.

بدوره، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم، أن قواته الخاصة تواصل خوض معارك مكثفة في منطقة خان يونس.

وأدت الغارات الإسرائيلية على منطقة جورة العقاد في خان يونس إلى مقتل 4 فلسطينيين، فيما قتل فلسطينان وأصيب عدد آخر جراء استهداف مجموعة من المواطنين أمام مدرسة قنديلة للنازحين غرب مدينة خان يونس.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استمرار القصف الإسرائيلي العنيف وإطلاق النار الكثيف في محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس.

إلى ذلك، قتل 3 فلسطينيين جراء استهداف إسرائيلي لمنطقة المواصي جنوب قطاع غزة.

وفي شمال القطاع، أفاد مراسلنا بمقتل 8 فلسطينيين وإصابة عدد آخر جراء استهداف منزل يعود لعائلة "سلمي" في حي الزيتون بمدينة غزة.

كذلك، أفاد المراسل، باستمرار الاشتباكات والقصف المدفعي الإسرائيلي غرب بيت لاهيا، فيما تم استهداف حي تل الهوى في مدينة غزة بصاروخين صباح اليوم.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه دمر "طريقا في نفق" في شمال قطاع غزة.

وفي حصيلة جديدة لعدد ضحايا الحرب، أعلنت وزارة الصحة بغزة مقتل 26 ألفا و422 فلسطينيا، و65 ألفا و87 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 19 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 165 فلسطينيا و290 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.